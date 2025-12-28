La ventesima edizione del Tour de Ski è iniziata a Dobbiaco (Bolzano) con una sprint in tecnica libera che ha visto la Norvegia grande protagonista, sia al maschile che al femminile. Le gare si sono svolte in condizioni ideali, confermando la forza della squadra norvegese in questa specialità.

La gara maschile

La finale maschile ha visto il successo di un atleta norvegese, che ha preceduto altri connazionali sul podio. Gli italiani, tra cui Federico Pellegrino, sono stati eliminati in semifinale, senza riuscire ad accedere alla finale. Anche altri azzurri non sono riusciti a entrare tra i primi sei.

La gara femminile

In campo femminile, la vittoria è andata a una norvegese, che si è imposta sulle avversarie nella volata finale. Le italiane, tra cui Federica Cassol, si sono fermate in semifinale, ottenendo comunque un buon piazzamento tra le prime dieci. Altre azzurre hanno concluso la gara nelle posizioni di rincalzo.

Prossima tappa a Dobbiaco

Il Tour de Ski prosegue domani, sempre a Dobbiaco, con la prova individuale in tecnica classica sulla distanza di dieci chilometri, seconda tappa della manifestazione.

Il successo norvegese nella sprint di apertura conferma la tradizione di questa nazione nelle prove veloci del fondo. Le atlete e gli atleti italiani hanno comunque mostrato segnali di crescita e determinazione, in vista delle prossime tappe del Tour de Ski.