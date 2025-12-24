Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha ribadito l’importanza della tregua olimpica non solo durante i Giochi di Milano–Cortina 2026, ma anche oltre. In un’intervista, ha sottolineato che «le Nazioni Unite l’hanno sottoscritta con consenso unanime e lo sport è un contributo formidabile». Abodi ha aggiunto: «La Russia non ha accettato la pace neanche nel giorno di Natale, siamo a livelli di umanità bassi, ma la tregua olimpica non è solo tradizione, è un obiettivo che cerchiamo di perseguire durante i Giochi ma anche oltre».

Riguardo all’organizzazione dell’evento, Abodi ha affermato che «tutti, dagli atleti all’organizzazione, sono pronti per offrire uno spettacolo meraviglioso e mettere l’Italia al centro del mondo».

Ha precisato che «i lavori sono finiti, siamo al momento ai dettagli che sono altrettanto importanti, per l’inizio saremo strapronti». Il ministro ha definito il percorso organizzativo «un viaggio complesso», sottolineando che si tratta delle Olimpiadi con il perimetro più ampio nella storia, con nuovi impianti realizzati, la pista di bob ricostruita e una macchina organizzativa efficiente.

Infine, Abodi ha richiamato il valore simbolico della marcia di avvicinamento ai Giochi: «la cerimonia al Quirinale per la consegna del tricolore è stata emozionante, così come quella della fiaccola che sta attraversando l’Italia portando in giro il messaggio universale di pace delle Olimpiadi. Gli atleti stanno continuando a prepararsi ma oltre alle medaglie sarà importante il loro comportamento dimostrando di avere talento umano e non solo sportivo».

L'importanza della tregua olimpica

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato per consenso la risoluzione italiana sulla tregua olimpica in vista dei Giochi invernali di Milano–Cortina 2026, con oltre centosessanta co–sponsorizzazioni. Il testo invita gli Stati membri a garantire sicurezza, accesso e mobilità per atleti e delegazioni, promuovendo lo sport come strumento di pace e solidarietà.

La risoluzione approvata dall’ONU rappresenta un raro esempio di consenso multilaterale e mira a proteggere l’integrità delle competizioni sportive, valorizzando lo sport come vettore di pace anche in contesti fragili. Il documento chiede agli Stati di applicare la tregua individualmente e collettivamente, assicurando corridoi umanitari, procedure di ingresso sicure e condizioni di neutralità.