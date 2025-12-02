La seconda giornata della Pool D di CEV Champions League di pallavolo femminile propone la trasferta della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano sul campo del Dresdner SC, in programma martedì 2 dicembre alle ore 19.00 alla Margon Arena. La gara rappresenta l’ultimo impegno prima della partenza per il Mondiale per Club di San Paolo, in calendario dal 9 al 14 dicembre. Le Pantere arrivano dalla sofferta vittoria al tie-break contro lo Zeren Ankara nella prima giornata, una rimonta che ha ribadito la capacità del gruppo di reagire nei momenti di difficoltà.

Le tedesche, invece, guidano il girone con tre punti grazie al successo per 1-3 ottenuto sul campo del LKS Lodz. Una sfida che ha quindi già un valore importante in ottica qualificazione, con Conegliano che punta al successo per superare le avversarie in classifica. Il match tra Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e Dresdner SC sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su DAZN.

Lo stato di forma delle squadre e i precedenti

Sul piano dei precedenti, quello di Dresda sarà il primo confronto ufficiale tra i due club. Le tedesche si presentano come una squadra giovanissima, con un roster composto esclusivamente da atlete nate dal 2001 in avanti, ma già capace di mostrare individualità interessanti nella prima uscita europea.

Contro il Lodz hanno brillato la schiacciatrice giapponese Akimoto, l’opposta lettone Levinska e la centrale tedesca Pfeffer, elementi in grado di garantire ritmo e aggressività in attacco. Conegliano, dal canto suo, è chiamata a una prova attenta e concreta dopo il lungo tie-break dell’esordio, con la necessità di gestire al meglio le energie in un periodo della stagione particolarmente intenso. Proprio su questo aspetto si è soffermato coach Daniele Santarelli, reduce dalle 400 panchine in gialloblù, che ha sottolineato come sarà importante trovare continuità in un mese di dicembre con tante partite ravvicinate.

I prossimi impegni di Conegliano

Il mese di dicembre si preannuncia tanto impegnativo quanto decisivo per le ambizioni della Prosecco Doc A.

Carraro Imoco Conegliano, attese da un ciclo di partite che richiederanno una perfetta preparazione atletica. Dopo il ritorno dalla Germania, la squadra farà due allenamenti per poi partire per il Brasile, dove si disputerà il Mondiale per Club dal 9 al 14 dicembre. Le Pantere saranno impegnate nel Gruppo B e in caso di passaggio del turno, affronteranno poi gli scontri ad eliminazione diretta. Al rientro in Italia, riprenderà poi il cammino in Serie A1, con tre partite nell’arco di una settimana prima di chiudere l'anno.