Federico Riva e Ludovica Cavalli hanno vinto la quattordicesima edizione della We Run Rome, la tradizionale 10 chilometri di fine anno che si è svolta sulle strade della Capitale.

La gara maschile

Federico Riva, atleta delle Fiamme Gialle, ha tagliato il traguardo in 29’31”, su una distanza leggermente superiore al solito. Riva, quest’anno finalista nei 1500 metri ai Mondiali di Tokyo, dove si è classificato settimo, ha preceduto Abdelkarim Ezzouhti (Atl. Mondovì‑Acqua San Bernardo) e Lorenzo Brunier (Gp Parco Alpi Apuane). Daniele Meucci (Esercito), vincitore della precedente edizione, si è piazzato dodicesimo.

La gara femminile

Nella competizione femminile ha trionfato Ludovica Cavalli (Fiamme Oro), specialista del mezzofondo veloce, con un tempo di 32’49”. Ha distanziato di quasi mezzo minuto Sofiia Yaremchuk (Esercito), primatista italiana di maratona e mezza maratona, vincitrice delle ultime tre edizioni. Al terzo posto si è classificata Sara Carnicelli (Imperiali Atletica). La corsa si è conclusa alle Terme di Caracalla, dopo un percorso che ha toccato alcuni dei luoghi più ricchi di storia e fascino di Roma, con la partecipazione di migliaia di runner.

Dettagli della competizione

La manifestazione si è svolta il 31 dicembre per le strade di Roma, con partenza e arrivo situati alle Terme di Caracalla. Il tracciato ha attraversato alcune delle aree più rappresentative della città, offrendo ai partecipanti un'esperienza suggestiva e ricca di fascino.