La 64ª edizione della 24 Ore di Daytona segna l’avvio della stagione 2026 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, con un parterre di costruttori pronti a sfidarsi sul celebre circuito di Daytona Beach.

I protagonisti

Porsche Penske Motorsport, dominatrice delle ultime due stagioni, conferma la sua presenza con due 963 private. I campioni Kevin Estre e Laurens Vanthoor saranno al volante della Porsche n. 6, mentre la gemella n. 7 sarà affidata a Felipe Nasr, Julien Andlauer e Laurin Heinrich.

Cadillac risponde con tre V‑Series.R: la n. 10 con Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Will Stevens; la n.

40 con Colton Herta, Jordan Taylor e Louis Delétraz; e la n. 31 Action Express con Earl Bamber, Jack Aitken, Frederik Vesti e il futuro pilota NASCAR Connor Zilisch.

Acura Meyer Shank Racing conferma due ARX‑06: la n. 60 con Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon e A. J. Allmendinger; la n. 93 con Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou e Kaku Ohta.

BMW debutta in IMSA con WRT, schierando due LMDh: la n. 24 con Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor, Robin Frijns e René Rast; la n. 25 con Phillip Eng, Marco Wittmann, Kevin Magnussen e Raffaele Marciello.

Aston Martin, tramite Heart of Racing, sostituisce Lamborghini: Ross Gunn, Roman De Angelis e Alex Riberas compongono il quartetto per la gara di Daytona.

Inoltre, la stagione vedrà il debutto globale della Ferrari 296 GT3 EVO, della Ford Mustang GT3 EVO e della Porsche 992 GT3‑R EVO, mentre la Lamborghini Temerario GT3 farà il suo esordio a Sebring.

Quando e dove

L'evento

La 24 Ore di Daytona si terrà dal 24 al 25 gennaio 2026 e rappresenta il primo round del campionato IMSA SportsCar Championship 2026. La gara si svolge sul celebre tracciato del Daytona International Speedway, in Florida, e conferma il suo ruolo di apertura della stagione endurance americana.