Djamolidine Abdoujaparov, ex campione di ciclismo uzbeko attivo negli anni ’80 e ’90, è un nome che evoca ricordi vividi nel mondo delle due ruote. Con il suo stile aggressivo e la sua indole istintiva, era conosciuto come “Il Terrore di Tashkent”, un soprannome che rispecchiava il suo modo un po' brutale e senza limiti di interpretare le volate. Tuttavia, in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Abdoujaparov ha tenuto a precisare che la sua fama non si è mai accompagnata a comportamenti scorretti in gara. "Non ho mai fatto cadere nessuno.

Non sono mai stato scorretto", ribadisce con fermezza.

'Su di me si sono dette cose sbagliate'

Velocista puro, capace di vincere tappe in tutti i grandi giri, Abdoujaparov ha legato la sua carriera anche ad alcuni episodi controversi, come la caduta nell’ultima tappa del Tour de France 1991, che in molti ritengono da lui provocata. In quell’occasione, Abdoujaparov tentò una rimonta all’esterno del gruppo durante lo sprint finale, ma finì contro le transenne, causando una maxi caduta.

L’uzbeko spiega che la più comune interpretazione di quell’incidente è errata: "Si sono dette e scritte tante cose sbagliate. Nel circuito di Parigi avevano lasciato aperta una transenna. Spostata di un buon metro, dove entravano le ammiraglie e le auto della polizia.

E l’ho presa in pieno. Riguardatela bene quella volata".

Con uno sguardo nostalgico, Abdoujaparov riflette sui profondi cambiamenti che ha subito il ciclismo, anche nel modo di interpretare le volate. "Un velocista come me adesso non lo vedo proprio, non esiste. Io facevo tutto da me. Anche Cipollini, all’epoca, aveva il treno. Io, mai", afferma, mettendo in luce la differenza tra le strategie di allora e quelle attuali.

La figura del “treno” – il gruppo di corridori che lavorano insieme per lanciare il loro sprinter – non faceva parte del suo repertorio, rendendo il suo approccio ancora più singolare, basato soprattutto sull'istinto.

'Alla Lotto un Ds non mi voleva'

Un altro aspetto che Abdoujaparov commenta con una certa malinconia è quello economico, evidenziando il divario tra il ciclismo degli anni ’90 e quello contemporaneo.

"Ora basta vincere una tappa al Tour e ti possono dare un ingaggio di un milione". La crescita degli stipendi ha modificato radicalmente il panorama del ciclismo professionistico, rendendo gli ingaggi dei ciclisti di oggi impensabili per i corridori dell'epoca di Abdoujaparov. La sua carriera, però, non è stata priva di ostacoli. Nel 1997, con la maglia della Lotto, dovette interrompere la sua avventura dopo soli sei mesi a causa di una squalifica per doping.

Abdoujaparov ha fatto capire che probabilmente ci fu un intervento della squadra per farlo uscire di scena: "Avevo un contratto buono, ma un DS non mi voleva. Un massaggiatore mi diede un prodotto che io presi senza pensarci. Risultai positivo, ma la squadra lo venne a sapere un giorno prima dell’ufficialità.

Strano".

Nonostante gli incidenti di percorso, il suo palmarès rimane eccellente. Nove vittorie di tappa al Tour de France, sette alla Vuelta, una al Giro, e soprattutto la doppietta di vittorie nelle classifiche a punti sia al Giro che al Tour nella stessa stagione, il 1994. L'ex campione uzbeko ha raccontato di aver raccolto poco al Giro per un problema di allergie. "Durante il periodo del Giro, ho sempre avuto difficoltà a respirare", racconta.

Oggi Abdoujaparov conduce una vita tranquilla, pedalando in mountain bike e seguendo il ciclismo da lontano. "Mi piace la vita semplice", dice. "Sono felice di quello che ho".

A distanza di anni, Abdoujaparov continua a essere una figura iconica nel ciclismo, non solo per le sue vittorie ma anche per la sua passione per questo sport e il suo senza filtri di raccontarsi. La sua storia è un perfetto riflesso delle contraddizioni che caratterizzano il ciclismo professionistico, tra gloria e cadute, tra successi e incertezze.