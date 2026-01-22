Autorità, rappresentanti delle istituzioni, figure politiche e protagonisti del mondo automotive si sono ritrovati al MAUTO – Museo dell’Automobile di Torino per celebrare la chiusura delle iniziative dedicate ai primi centoventi anni dell’Automobile Club d’Italia, l’Associazione‑Ente Pubblico‑Federazione Sportiva che ha accompagnato lo sviluppo della motorizzazione in Italia sin dai primi anni del Novecento.

Un anniversario tra storia e futuro

La cerimonia si è svolta in una delle collezioni automobilistiche più prestigiose al mondo. In questa cornice, è stato effettuato l’annullo filatelico del francobollo celebrativo, parte della serie “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, voluta da Poste Italiane per onorare la storia dell’ACI.

Il Commissario Straordinario dell’ACI, Tullio Del Sette, ha dichiarato: “I primi 120 anni dell’Automobile Club d’Italia raccontano una grande storia. Una storia fatta di donne e uomini che hanno creduto, e continuano a credere, nell’automobile come strumento di progresso. Grazie alla loro visione e determinazione, la mobilità è divenuta un motore essenziale per la crescita del Paese. Oggi celebriamo questo percorso, confermando l’impegno dell’ACI ad accompagnarne le trasformazioni per un futuro sempre più innovativo, sicuro e sostenibile, accessibile e inclusivo, mettendo competenze ed energie al servizio di cittadini e Istituzioni”.

Il legame tra storia e mobilità

Giovanni Tombolato, Subcommissario ACI e presidente di ACI Storico, ha sottolineato il valore simbolico delle vetture esposte: “Basta osservare queste auto straordinarie, sintesi sublime del genio italiano, per comprendere quanto profondamente la storia del nostro Paese sia intrecciata a quella dell’automobile e, quindi, a quella dell’Automobile Club d’Italia.

Da ben centoventi anni, con esperienza e conoscenze tecniche, l'ACI accompagna la vita degli automobilisti, favorendo la tutela del patrimonio motoristico e la diffusione di una cultura della mobilità sempre più libera, efficiente, accessibile e sicura”.

Infine, l’Avv. Antonino Geronimo La Russa, Presidente eletto dell’ACI, ha ribadito: “L’Automobile Club d’Italia nasce centoventi anni fa per interpretare e accompagnare l’evoluzione della mobilità. Da allora, ACI ha costruito conoscenze, responsabilità e una solida esperienza che oggi mettiamo al servizio di una sfida decisiva: governare il cambiamento, garantendo sicurezza, sostenibilità e diritti di mobilità per tutti. È questo il senso di un anniversario che non è celebrazione del passato, ma assunzione di responsabilità verso il futuro, in una fase storica segnata da profonde trasformazioni tecnologiche e infrastrutturali.

Un impegno che ACI rinnova ogni giorno al fianco dei cittadini e delle Istituzioni”.

La cerimonia si è svolta al MAUTO di Torino, con la partecipazione di autorità istituzionali, esponenti politici e del settore automotive, unendo celebrazione e riflessione sul futuro della mobilità.

Il percorso celebrativo ha evidenziato il ruolo dell’ACI nel promuovere sicurezza, innovazione e tutela della mobilità, partendo da un passato in cui, nel 1905, circolavano poco più di duemila automobili in Italia, fino all’attuale scenario con oltre 41 milioni di auto e più di 55,5 milioni di veicoli complessivi sulle strade.