Adam Ottavino torna a vestire la maglia della Nazionale italiana al World Baseball Classic 2026, a distanza di diciassette anni dalla sua prima apparizione in azzurro, nel 2009. Il rilievo, ormai prossimo ai quarant'anni, porterà al team tricolore la sua lunga esperienza nelle Major League Baseball, in un torneo che si disputerà dal 5 al 17 marzo.

Il ritorno di Ottavino

Nel 2009, Ottavino aveva lanciato tre inning senza subire punti contro il Venezuela, attirando subito l’attenzione degli appassionati italiani. Da allora ha costruito una carriera solida in MLB, vestendo le divise di Cardinals, Rockies, Yankees, Red Sox e Mets, affermandosi come rilievo affidabile grazie al controllo, al movimento di palla e alla capacità di gestire situazioni ad alta pressione.

Ora, alla soglia dei quarant'anni, il suo ritorno rappresenta un simbolo di leadership e continuità per la Nazionale.

Calendario e girone dell’Italia

L’Italia farà il suo esordio nella fase a gironi il 7 marzo contro il Brasile al Daikin Park di Houston. Il girone B comprende anche Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico. Prima dell’inizio del torneo, la squadra azzurra disputerà due amichevoli negli Stati Uniti: il 3 marzo contro i Chicago Cubs a Mesa (Arizona) e il 4 marzo contro i Los Angeles Angels a Tempe (Arizona). Il WBC si svolgerà in diverse sedi tra Arizona, Florida, Texas, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Giappone.

Un valore aggiunto per la squadra azzurra

La presenza di Ottavino non è solo un omaggio alle sue radici e alla sua storia personale, ma anche un segnale della crescita del baseball italiano nel panorama mondiale.

In un girone molto competitivo, la sua esperienza potrà rivelarsi fondamentale per guidare i compagni e affrontare avversari di alto livello.

Il World Baseball Classic 2026

Il World Baseball Classic 2026 si svolgerà dal 5 al 17 marzo in quattro sedi: Miami, Houston, San Juan e Tokyo. Le prime due squadre di ogni girone accederanno ai quarti di finale, che si disputeranno a Houston e Miami, mentre semifinali e finale si giocheranno a Miami. L’Italia è inserita nel Pool B di Houston insieme a Stati Uniti, Messico, Gran Bretagna e Brasile.

Questa edizione del torneo rappresenta la sesta nella storia del WBC, con venti squadre partecipanti. Le qualificazioni si sono svolte tra febbraio e marzo 2025, con Brasile, Colombia, Nicaragua e Chinese Taipei che si sono aggiunti alle sedici squadre già qualificate dal 2023.