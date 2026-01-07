Durante il media day del Team Tudor, svoltosi a Moraira, in Spagna, Julian Alaphilippe ha presentato il suo programma per la stagione 2025 di ciclismo, delineando chiaramente le proprie intenzioni di rifocalizzare i propri obiettivi. Il campione francese ha deciso di rinunciare alle classiche fiamminghe per concentrarsi sulle classiche delle Ardenne, ritenute più in linea con le sue caratteristiche. "Ottimizzare le mie prestazioni è fondamentale", ha dichiarato Alaphilippe, sottolineando il desiderio di tornare a un programma di gare più tradizionale, evitando la combinazione tra le Classiche Fiamminghe e quelle delle Ardenne.

"Mi concentrerò di più sulle Ardenne. Mi piacciono e mi danno molta motivazione", ha aggiunto, con la determinazione che da sempre lo contraddistingue.

Debutto stagionale il 18 febbraio

In vista della nuova stagione, Alaphilippe ha confermato che inizierà la sua avventura alla Volta ao Algarve, dal 18 al 22 febbraio. La sua agenda include importanti appuntamenti come la Strade Bianche, la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo, prima di proseguire con l'Itzulia Basque Country, breve gara a tappe che farà da preludio al trittico delle Ardenne, l'Amstel Gold Race, la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi.

Nel 2025, Alaphilippe avrebbe dovuto partecipare al Giro delle Fiandre, ma una malattia lo costrinse a rinunciare.

Quest’anno, la campagna di classiche fiamminghe non farà parte dei suoi piani. Il campione ha chiarito: "Voglio ritrovare la giusta concentrazione e affrontare le sfide che sento più congeniali".

'La vittoria in Quèbec è stata molto emozionante'

Gli obiettivi principali della seconda parte di stagione di Alaphilippe saranno il Tour de France e i Campionati del mondo che si svolgeranno a Montreal, dove cercherà di conquistare il suo terzo titolo iridato dopo le vittorie del 2020 e 2021. "Il Mondiale potrebbe essere la mia ultima corsa. Si svolgerà sul circuito di Montreal, che mi piace molto, quindi rappresenta un grande obiettivo", ha detto Alaphilippe, ricordando la gioia della sua unica vittoria del 2025, ottenuta proprio in Canada al Grand Prix Cycliste de Québec.

"Ogni vittoria è importante, ma questa è una vittoria che aspettavo da tempo. Certo, mi è piaciuta. È molto emozionante" ha confidato Alaphilippe, parlando poi del suo modo di interpretare il ciclismo.

"Io so essere un professionista, ma avere anche la libertà di scegliere le mie gare, di decidere come fare le cose è un privilegio e lo apprezzo", ha affermato Alaphilippe, ripercorrendo il suo percorso sportivo. "La fame e la motivazione non sono mai state un problema per me. Ora è diverso e mi diverto ancora di più. Ho ancora una grande grinta, altrimenti non sarei così motivato a preparare questa stagione e tutti gli obiettivi che mi aspettano. Quando hai ancora questa passione dentro, è un buon segno" ha concluso il campione francese.