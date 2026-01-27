Il giovane uruguaiano Agustín Albarracin, nato nel duemilacinque, è stato accolto con grande entusiasmo all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Giunto dall’Uruguay, con scali a Madrid e Roma, il calciatore ha sostenuto le visite mediche nella Capitale prima di raggiungere la Sardegna.

Al suo arrivo, un'accoglienza calorosa con cori e i primi scatti fotografici ha fatto da cornice. Uno striscione, che ricordava alcuni suoi connazionali storici del Cagliari come Francescoli, Fonseca, Lopez e Abeijon, ha sottolineato il legame con la tradizione uruguaiana del club.

"Felice di essere qui", ha dichiarato Albarracin in spagnolo, definendo il suo trasferimento "un passo molto importante per la mia carriera". Dopo l'accoglienza, il giocatore ha raggiunto l'auto della società. La firma sul contratto è prevista per oggi, mentre domani è in programma il suo primo allenamento ad Assemini. Sarà il mister Pisacane a valutare la sua integrazione e la possibile convocazione per la gara di sabato sera contro il Verona.

Il mercato del Cagliari

Il calciomercato del Cagliari non mostra segni di conclusione. È in fase avanzata una trattativa per uno scambio di prestiti che vedrebbe coinvolti Cutrone (attualmente al Parma, ma di proprietà del Como) e Luvumbo, con destinazione Parma.

Prati è oggetto di interesse da parte di Torino e Bologna, ma la società sembra orientata a mantenerlo in rosa. Sullo sfondo, permane l'interesse per Hans Nicolussi Caviglia, in uscita dalla Fiorentina. La trattativa con il Venezia, invece, è attualmente in stallo a causa di una differenza ritenuta significativa tra domanda e offerta. Sul fronte delle uscite, Di Pardo sembra destinato al Cesena. Nel frattempo, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro il Verona, con Di Pardo che è rientrato parzialmente in gruppo.

Dettagli sull'operazione Albarracin

L'operazione per portare Albarracin a Cagliari si sarebbe conclusa con un esborso di due milioni di euro. Un accordo prevede una clausola che garantisce il trenta per cento del ricavato al Boston River in caso di futura rivendita del giocatore oltre tale cifra.

Albarracin avrebbe sottoscritto un contratto fino al duemilatrenta. Il suo arrivo all'aeroporto di Elmas è avvenuto intorno alle diciassette e cinque, con un volo proveniente da Roma Fiumicino. Il calciatore ha espresso la sua gioia: "Sono molto felice di essere qui, il club ha una grande storia con gli uruguaiani. Penso sia un grande passo per la mia carriera, lo affronterò con la massima responsabilità". Ha inoltre menzionato un colloquio con Juan Rodriguez, evidenziando come la presenza di molti giovani e la storia del club abbiano influenzato la sua scelta. Albarracin, alto un metro e settantasei, è un mancino naturale ma efficace anche con il piede destro, e si appresta a diventare il ventiseiesimo calciatore uruguaiano nella storia del Cagliari Calcio.