Carlos Alcaraz ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open, superando Corentin Moutet in tre set con il punteggio di 6‑2, 6‑4, 6‑1. Questo successo, ottenuto nella sua centesima partita nei tornei del Grande Slam, gli consente di eguagliare il record di vittorie nelle prime cento partite stabilito da Bjorn Borg, con 87 successi a fronte di 13 sconfitte.

Una vittoria netta e un traguardo storico

Il numero uno del mondo ha dominato l’incontro, lasciando appena sette giochi all’avversario e confermando la sua notevole solidità.

Con questo risultato, Alcaraz ha pareggiato il primato di Borg, superando i numeri di Rafa Nadal e John McEnroe (86‑14) e distanziando nettamente Novak Djokovic (79‑21) e Roger Federer (80‑20).

Prossimo avversario e contesto del match

Agli ottavi, Alcaraz affronterà lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 19. Paul ha beneficiato del ritiro di Alejandro Davidovich Fokina sul punteggio di 6‑1, 6‑1. Il match contro Moutet ha rappresentato un passaggio importante nel cammino dello spagnolo verso il titolo a Melbourne.

Analisi tecnica della prestazione

Alcaraz ha impiegato poco più di due ore per chiudere l’incontro, mostrando una prestazione solida al servizio, con il 71% di prime in campo e una resa del 73%.

Il saldo tra vincenti ed errori non forzati è stato di 30‑20. Il match è stato caratterizzato da scambi spettacolari, con Alcaraz autore di un tweener e numerosi vincenti. Moutet ha provato a sorprendere con variazioni di gioco, senza però riuscire a impensierire il numero uno del mondo.

Le dichiarazioni del campione

Alcaraz ha definito l’incontro “non facile”, sottolineando la difficoltà di affrontare un avversario imprevedibile come Moutet. “Ho provato grande divertimento in campo”, ha aggiunto, evidenziando alcuni scambi di alto livello e la sua soddisfazione per il match disputato. Ha inoltre confermato di non aver perso nemmeno un set nei primi tre turni del torneo.