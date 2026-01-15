Nell'esibizione dell'Opening Week dell'Australian Open 2026, a Melbourne, Carlos Alcaraz ha superato Alex de Minaur con un netto 6-3, 6-4 in un'ora e ventisei minuti. Il numero uno del mondo ha mostrato la propria superiorità con colpi profondi e precisi, concedendo poco all'avversario, pur senza forzare il ritmo.

Primo set: partenza decisa di Alcaraz

Lo spagnolo ha iniziato con determinazione, tenendo il servizio d'apertura e conquistando subito il break con un rovescio lungolinea. De Minaur ha provato a reagire, ma Alcaraz si è portato sul 4-1 con un diritto incisivo.

Nonostante un tentativo di rimonta dell'australiano, Alcaraz ha chiuso il set sul 6-3 con un altro diritto vincente.

Secondo set: Alcaraz chiude con calma

Anche nel secondo set, Alcaraz ha strappato il servizio all'avversario, portandosi sul 2-0. De Minaur ha risposto con tenacia, accorciando le distanze sul 2-1 e poi sul 5-4, annullando anche due match point. Tuttavia, Alcaraz ha mantenuto la lucidità nei momenti decisivi, chiudendo il match sul 6-4 dopo aver fallito altri due match point.

Il test in vista del torneo

Oltre allo spettacolo offerto, l'incontro rappresenta un utile test in vista dell'inizio del torneo. I due tennisti potrebbero incrociarsi nuovamente nei quarti di finale dello Slam, rendendo questa esibizione un'anticipazione interessante.

L'Opening Week dell'Australian Open

L'Opening Week dell'Australian Open è una serie di match d'esibizione organizzati nella settimana precedente l'inizio del torneo, in concomitanza con le qualificazioni. L'iniziativa, promossa dagli organizzatori del Major, ha lo scopo di promuovere l'evento e offrire ai tennisti di vertice l'opportunità di testarsi in partite di alto livello. Tra i protagonisti di questa edizione figurano Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, impegnati in match sulla Rod Laver Arena tra il 13 e il 16 gennaio.