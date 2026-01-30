Durante la prima semifinale maschile degli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ha accusato un problema fisico alla gamba destra nel corso del terzo set contro Alexander Zverev. Il tennista spagnolo ha richiesto un medical timeout, mossa che ha suscitato la reazione del suo avversario tedesco.

Il momento decisivo: crampi e medical timeout

Nel nono gioco del terzo set, sul punteggio di 6‑4, 7‑6 (5), 4‑4, Alcaraz ha manifestato evidenti difficoltà motorie, apparentemente dovute a crampi alla coscia destra. Nonostante il disagio, è riuscito a mantenere il servizio, recuperando da 15‑30 e chiudendo il game senza concedere palle break.

Al cambio di campo ha richiesto e ottenuto l'intervento del fisioterapista, che ha trattato la zona dell’adduttore della gamba destra.

La reazione di Zverev e il proseguimento del match

Zverev ha protestato con veemenza nei confronti del giudice di sedia e del supervisor, sostenendo che si trattasse di crampi e che l'intervento medico non fosse giustificato. Dopo la pausa, Alcaraz è rientrato in campo. Pur continuando a mostrare segni di sofferenza, ha evitato ulteriori medical timeout, limitandosi a ricevere massaggi durante i cambi di campo. Il terzo set si è concluso al tiebreak, con la vittoria di Zverev per 7‑3.

Dettagli sull'incontro

Secondo quanto emerso, Alcaraz avrebbe lamentato anche un malessere generale, comunicando al suo angolo: “Non so cosa mi succede, ho vomitato”.

Zverev ha espresso dure critiche, definendo la situazione “incredibile” e accusando gli organizzatori di favorire Alcaraz e Sinner. Nonostante le evidenti difficoltà fisiche, lo spagnolo ha proseguito l'incontro, cercando di recuperare agilità e profondità nei colpi nel quarto set.