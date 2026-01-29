Venerdì 30 gennaio, alla Rod Laver Arena di Melbourne, si consumerà una delle semifinali più attese degli Australian Open 2026: Carlos Alcaraz affronterà Alexander Zverev. L'incontro è fissato per le 04:30 italiane, come confermato ufficialmente dal torneo.

Il cammino dei contendenti

Il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, giunge a questo appuntamento cruciale senza aver ceduto nemmeno un set, dimostrando una forma smagliante e un gioco di assoluto dominio. Di fronte, Alexander Zverev, testa di serie numero tre, si trova di fronte a una sfida di notevole complessità.

Nonostante ciò, il tedesco ha già dimostrato in passato di poter mettere in difficoltà lo spagnolo, come testimonia il loro storico di precedenti, che recita un bilancio di 6‑6, e la sua unica vittoria ottenuta proprio in questa competizione due anni or sono.

Programmazione e copertura mediatica

Il programma ufficiale degli Australian Open 2026 prevede che la semifinale tra Alcaraz e Zverev sia il secondo match della giornata. Precederà l'incontro tra Gadecki/Peers e Mladenovic/Guinard, il cui inizio è fissato per le 02:00 italiane. Di conseguenza, la semifinale maschile non inizierà prima delle 04:30. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro per questo evento.

La visione sarà possibile esclusivamente in streaming.

Eurosport 1 HD si conferma il canale di riferimento, con accesso garantito tramite le piattaforme Discovery+, HBO Max, TIM Vision e Prime Video Channels. Gli abbonati a DAZN potranno inoltre seguire il match grazie all'integrazione dei canali Eurosport nel loro pacchetto. Per chi desidera un aggiornamento costante, OA Sport offrirà una diretta live testuale, permettendo di seguire ogni singolo punto.

