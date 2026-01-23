Alpine ha svelato la sua nuova monoposto di Formula 1, la A526, in un evento esclusivo tenutosi a Barcellona. La presentazione è avvenuta a bordo della MSC World Europa, nave da crociera ormeggiata nel porto della città catalana, alla presenza della stampa internazionale. Questo momento segna ufficialmente l'avvio della stagione 2026 per il team francese.

Un progetto interamente nuovo

La A526 rappresenta un progetto completamente nuovo sotto ogni aspetto, dal telaio al propulsore. Quest'ultimo sarà fornito da Mercedes AMG High Performance Powertrains, una scelta che segna una significativa svolta rispetto alle collaborazioni precedenti.

Le dimensioni della vettura sono state ottimizzate: duecento millimetri in meno di lunghezza e cento in meno di larghezza, con una riduzione del peso complessivo di trenta chilogrammi.

Ambizioni e ottimismo per la stagione

Flavio Briatore, nel suo ruolo di Advisor del team, ha espresso un cauto ottimismo: “Abbiamo un’auto nuova, ci sono regole nuove, i piloti sono bravi: non ci sono motivi per non andare bene in questo campionato”. La livrea della monoposto conferma il tradizionale blu Alpine, arricchito dalla presenza del rosa, colore distintivo del partner BWT.

Contesto tecnico e strategico del nuovo progetto

Il lancio della A526 si inserisce in un momento cruciale per la scuderia. Il team ha infatti deciso di concentrare tutte le risorse sul nuovo progetto, interrompendo lo sviluppo della precedente monoposto a metà della stagione 2025.

Il passaggio al motore Mercedes è una scelta strategica volta a recuperare competitività dopo un'annata ritenuta difficile.

Dettagli tecnici e preparazione

La presentazione si è svolta in una cornice suggestiva, a bordo di una nave da crociera al largo di Barcellona, in collaborazione con MSC Cruises. La livrea, pur mantenendo i colori distintivi blu e rosa, è stata adattata alle nuove normative tecniche. Il team ha già completato uno shakedown a Silverstone con il pilota Pierre Gasly. La preparazione prosegue in vista dei test pre-stagionali che si terranno a Barcellona dal 26 al 30 gennaio.