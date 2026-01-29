Yannis Voisard ha conquistato la terza tappa dell’AlUla Tour 2026, disputata da Winter Park a Bir Jaydah Mountain Wirkah. Il corridore svizzero si è imposto in volata sul traguardo in salita, ottenendo così la maglia di leader della classifica generale.

Il portacolori della Tudor Pro Cycling Team ha preceduto sul traguardo il portoghese Alfonso Eulalio (Bahrain Victorious) e il colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Team), entrambi protagonisti della volata finale. Con questo successo, Voisard, alla sua seconda vittoria in carriera, balza al comando della generale con un vantaggio di quattro secondi su Eulalio e sei su Higuita.

La cronaca della tappa

La frazione, lunga 142,1 chilometri, è stata animata inizialmente da una fuga composta dai malesi Zhe Yie Kee e Muhammad Nur Aiman Bin Rosli (Terengganu Cycling Team) e dal saudita Nader Hazazi. Il terzetto ha raggiunto un vantaggio massimo di circa due minuti e quaranta. Hazazi è stato ripreso a circa 58 chilometri dal traguardo, mentre i due malesi hanno resistito fino a 25 chilometri dalla conclusione, prima di essere riassorbiti dal gruppo.

A due chilometri dall’arrivo, Jan Christen (UAE Team Emirates‑XRG) ha tentato l’attacco, seguito da Gianmarco Garofoli (Soudal Quick‑Step). Tuttavia, a poco più di un chilometro dalla fine, Voisard ha piazzato uno scatto secco che ha staccato i compagni di avanscoperta.

Alle sue spalle si sono riportati Eulalio e Higuita, mentre Christen ha pagato lo sforzo conclusivo, chiudendo ottavo.

Il verdetto finale

Negli ultimi metri, Higuita ha provato a sorprendere gli avversari con uno sprint prolungato. Voisard, tuttavia, si è dimostrato più lucido nella gestione dello sforzo, riuscendo a superare il colombiano e a centrare il successo davanti a Eulalio e allo stesso Higuita. La vittoria ha comportato anche l’acquisizione della leadership nella classifica generale: Voisard guida ora con quattro secondi su Eulalio e sei su Higuita.

Le dichiarazioni

Voisard ha dimostrato grande intelligenza tattica nella gestione dello sforzo finale, rientrando su Christen e sfruttando al meglio le sue caratteristiche da finisseur in salita.

Si tratta della sua seconda vittoria tra i professionisti, dopo quella ottenuta in una tappa del Giro di Ungheria nel 2023. "Aspettavo questa vittoria da molto tempo, sono molto contento", ha dichiarato il corridore di Fontenais. "Sapevo che, con il vento contrario, bisognava aspettare l’ultimo momento e che avevo un buon finish su questo tipo di arrivo in salita". Voisard ha espresso l’intenzione di difendere la maglia di leader fino alla fine, con ancora due tappe da disputare.