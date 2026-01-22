Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha definito l’America’s Cup 2027 “un’edizione magnifica” durante la presentazione della 38ª edizione della celebre regata velica, tenutasi al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli.

Un evento di portata storica

“Sarà molto più di una regata – ha sottolineato Mezzaroma – una sfida collettiva, una visione condivisa e un messaggio chiaro al futuro del nostro Paese”. Ha poi evidenziato come l’evento rappresenti “una grande opportunità di rigenerazione urbana, a partire dal sito di Bagnoli”, e una vetrina internazionale per il made in Italy, dove “tecnologia, design, cantieristica, ricerca e sostenibilità trovano nella vela una sintesi perfetta”.

Napoli e l’Italia protagoniste nel Mediterraneo

Secondo Mezzaroma, l’Italia riafferma il suo ruolo naturale nel Mediterraneo, “un crocevia di culture, innovazione e tradizione marittima”. Ospitare l’America’s Cup significa riportare il Mediterraneo al centro della grande vela internazionale, valorizzando Napoli come porto simbolico e rafforzando la leadership italiana nello spazio mediterraneo.

È stato inoltre sottolineato il ruolo strategico di Sport e Salute: “non solo un grande evento sportivo, ma un progetto di sistema capace di generare valore diffuso”.

L’eredità dell’America’s Cup

“Fondamentale, dunque – ha concluso Mezzaroma – è la legacy che l’America’s Cup lascerà al territorio: non solo un evento planetario, ma un progetto strutturale capace di generare valore duraturo, infrastrutture, competenze e nuove opportunità, soprattutto per i giovani”.

Le regate per l’assegnazione della Coppa inizieranno il 10 luglio 2027 nel campo di regata tra Posillipo e Castel dell’Ovo, mentre tra maggio e giugno si svolgerà il torneo degli sfidanti. Le regate preliminari sono previste dal 21 al 24 maggio a Cagliari.