A Napoli è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la 38ª edizione dell'America’s Cup. La competizione prenderà il via sabato 10 luglio 2027 con i primi due Match Race che vedranno sfidarsi i campioni in carica di Emirates Team New Zealand e i vincitori del torneo di selezione. La presentazione delle cinque squadre fondatrici dell’America’s Cup Partnership si è tenuta questa mattina al Palazzo Reale di Napoli.

Le squadre fondatrici dell'America's Cup

Le cinque squadre fondatrici sono: Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda), Athena Racing (Gran Bretagna), Luna Rossa (Italia), Tudor Team Alinghi (Svizzera) e K‑Challenge (Francia).

Questi team sono i membri fondatori dell’America’s Cup Partnership, un nuovo modello organizzativo che mira a valorizzare i diritti televisivi e ad ampliare la visibilità mediatica dell’evento.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha dichiarato: “Oggi si compie un ulteriore passo avanti con l’avvio dell’America’s Cup Partnership, che prosegue e rafforza il percorso verso Napoli 2027. Questa collaborazione rappresenta un ponte tra la tradizione e l’innovazione della più antica competizione velica al mondo, proiettandola verso una nuova fase di crescita, modernizzazione e maggiore visibilità globale”.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il CEO di Emirates Team New Zealand ha sottolineato: “Siamo grati al Governo italiano per aver reso la Louis Vuitton 38ma America’s Cup la più attesa in 175 anni di storia.

Organizzare questo evento in Italia è un onore e siamo consapevoli della passione che i tifosi italiani sapranno esprimere. La Partnership rappresenta una svolta per l’America’s Cup, inaugurando una governance condivisa e una nuova direzione per il futuro dell’evento. Il rinnovato impegno di Louis Vuitton ne è la testimonianza. Si tratta di un cambiamento fondamentale nel lungo periodo, ma già nel breve termine l’ACP garantirà regate tra le più combattute di sempre”.

Sir Ben Ainslie, team principal di Athena Racing, ha aggiunto: “La giornata di oggi segna un momento decisivo per l’America’s Cup. I team si sono uniti per tracciare una linea chiara e avviare una nuova era di solida governance e gestione neutrale, con l’ambizione di far crescere la fanbase e l’attrattività commerciale dell’evento.

GB1 sta già vedendo questa visione prendere vita grazie alla forza delle nostre partnership, inclusa l’acquisizione di un investimento significativo da Oakley Capital e l’avvio di conversazioni entusiasmanti con importanti brand globali. L’America’s Cup è un evento iconico e questo nuovo capitolo potrebbe elevarla al livello più alto dello sport mondiale”.

Max Sirena, CEO di Luna Rossa, ha affermato: “Siamo lieti che le prime Preliminary Regattas si svolgeranno a Cagliari, una città che conosciamo bene, avendola scelta come nostra base già nel 2014. Sarà il primo assaggio della Louis Vuitton 38ª America’s Cup e il nostro obiettivo è dare il massimo. Napoli sarà memorabile: il suo golfo è considerato uno dei luoghi più belli al mondo per la vela e offrirà uno scenario unico per l’evento.

Sentiamo la responsabilità di gareggiare nel nostro Paese davanti a migliaia di tifosi, ma questo ci darà una spinta ulteriore per affrontare la sfida nel miglior modo possibile. Dalla fine della 37ª America’s Cup a Barcellona, non abbiamo mai smesso di lavorare per essere pronti per l’evento del 2027, con un obiettivo chiaro: cercare di diventare il primo team italiano a vincere l’America’s Cup”.

David Endean, direttore tecnico di Alinghi, ha commentato: “Alinghi occupa un posto unico nella storia dell’America’s Cup: un team di riferimento, profondamente radicato nella storia di questo sport come unico challenger europeo ad aver mai vinto il trofeo. È stato naturale per noi unirci ai membri fondatori di questa partnership.

Siamo entusiasti della nuova mentalità che porterà al trofeo sportivo più antico del mondo. Con team forti e la splendida cornice di Napoli, le regate promettono di essere memorabili”.

Il co‑CEO di K‑Challenge, Stephan Kandler, ha dichiarato: “La Francia è un Paese storico per la vela e per l’America’s Cup. K‑Challenge è coinvolta dal 2001 in diverse campagne francesi; è quindi diventata una missione essere parte del futuro dell’America’s Cup come uno dei membri fondatori della nuova Partnership, accanto a team leggendari come Emirates Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa e Tudor Team Alinghi. Questo rafforzerà la visibilità e l’immagine dell’America’s Cup. Questa è un’opportunità fantastica per l’evento e per i team di crescere al livello delle altre principali realtà sportive mondiali”.

Il protocollo e le regate preliminari

In agosto 2025 è stato firmato il protocollo ufficiale della 38ª America’s Cup tra il Defender, Royal New Zealand Yacht Squadron rappresentato da Team New Zealand, e il Challenger of Record, Royal Yacht Squadron Ltd rappresentato da Athena Racing. Il documento prevede l’apertura delle iscrizioni il 19 agosto 2025 e introduce una governance condivisa tra i team per la gestione dell’evento e dei diritti commerciali.

È stata confermata la prima regata preliminare, che si svolgerà a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026. Vi parteciperanno i cinque team fondatori, ciascuno con due imbarcazioni AC40: una per la competizione principale e l’altra con equipaggi misti di giovani e donne, in linea con l’impegno per l’inclusione sportiva.