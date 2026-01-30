L’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha espresso grande fiducia nel potenziale dell’America’s Cup a Napoli nel 2027, durante l’evento “Comunicare la vela” tenutosi al Coni. Nepi Molineris ha dichiarato: “Barcellona ha generato un miliardo e duecento milioni di Pil, siamo convinti che in Italia si possa fare di più”.

Ha poi esteso i suoi ringraziamenti al Governo per aver offerto questa “grande opportunità” e al presidente della Federazione Italiana Vela, Ettorre, per “l’educazione con la quale si è posto quando ha saputo che il Governo ci ha dato l’impegno di portare a casa l’America’s Cup.

Si è messo immediatamente a disposizione”.

Un evento per coinvolgere scuole e comunità

Nepi ha sottolineato l’importanza di rendere l’America’s Cup un’occasione di partecipazione diffusa, con l’obiettivo di far conoscere il mare e promuovere la pratica sportiva. “Con America’s Cup vogliamo far sì che tutti possano praticare questo sport e conoscere il nostro mare. Per questo ci sono in cantiere diversi progetti congiunti che coinvolgeranno anche i ragazzi e le scuole, che per noi sono il motore pulsante”, ha affermato.

Ha inoltre evidenziato l’intento di trasformare la manifestazione, la più antica al mondo, in un modello di sviluppo e gestione dei grandi eventi sportivi in Italia. Questo modello si baserà su “competenza, professionalità e sburocratizzazione”.

“È un vento forte che dobbiamo saper gestire”, ha concluso Nepi.

L’impatto economico atteso per Napoli

L’America’s Cup è destinata a generare un impatto economico immediato per Napoli di circa 690 milioni di euro. Le proiezioni a lungo termine superano il miliardo e duecento milioni, con un potenziale massimo di 2,5 miliardi se si considerano la valorizzazione delle infrastrutture e la rigenerazione urbana.

Il progetto di riqualificazione dell’area di Bagnoli, che ospiterà le basi operative dei team, è già in fase avanzata. Le opere a mare dovrebbero essere completate entro l’estate 2026, mentre le infrastrutture destinate al pubblico saranno pronte nella primavera del 2027.

Questi interventi mirano non solo a sostenere l’evento sportivo, ma anche a restituire alla città un waterfront rigenerato e un mare balneabile, generando benefici duraturi in termini di turismo, occupazione e qualità urbana.