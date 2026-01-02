Arthur Melo, centrocampista brasiliano classe 1996, lascia nuovamente la Juventus per tornare in patria. Questa volta l’esperienza al Gremio, club dove è cresciuto, sembra offrire una reale possibilità di rilancio dopo stagioni deludenti in Europa.

Il percorso europeo e le difficoltà alla Juventus

Arrivato alla Juventus nell’estate del 2020 nell’ambito dello scambio con Miralem Pjanic, Arthur non è mai riuscito a imporsi con continuità. In cinque anni ha collezionato 63 presenze, un gol e un assist, ma è stato spesso ai margini del progetto tecnico.

Dopo i prestiti a Liverpool, Fiorentina e Girona, il suo rapporto con la Juventus è diventato sempre più marginale.

Il ritorno al Gremio: un nuovo inizio per Arthur

Il trasferimento al Gremio è stato ufficializzato come prestito secco fino al 30 giugno 2026. Il club brasiliano, dove Arthur ha mosso i primi passi da professionista, lo accoglie con entusiasmo. La Juventus, dal canto suo, alleggerisce il monte ingaggi e apre una nuova pagina dopo anni di attese non soddisfatte. Il ritorno in Brasile rappresenta per Arthur non solo un ritorno alle origini, ma anche l’occasione per ritrovare continuità e fiducia, elementi mancati negli ultimi anni in Europa.

Il contratto di Arthur con la Juventus scadrà il 30 giugno 2027, lasciando aperta la possibilità di una separazione definitiva in futuro. Per il giocatore si tratta di una nuova opportunità per dimostrare il suo valore.