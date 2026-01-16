L'Atalanta ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Giacomo Raspadori, trasferitosi a titolo definitivo dall’Atlético Madrid. Il deposito del contratto presso la Lega Serie A ha completato l’iter burocratico, rendendo il giocatore disponibile già per la partita contro il Pisa.

I dettagli dell’operazione

L’attaccante, classe 2000, è stato acquisito per 23 milioni di euro. Le visite mediche si sono svolte ieri, seguite dalla firma sul contratto. Il deposito in Lega ha sancito l’ufficialità del trasferimento.

Tempi e modalità del trasferimento

Raspadori era partito in ritiro con la squadra per la trasferta di Pisa e, grazie al completamento delle formalità, potrà scendere in campo.

L’operazione si è definita rapidamente, consentendo al club di integrarlo immediatamente nella rosa.

Il profilo di Raspadori

Raspadori è il settimo acquisto a titolo definitivo dell’Atalanta nella stagione 2025/26. Il club ha acquisito il diritto alle sue prestazioni sportive dall’Atlético Madrid. Il giocatore, nazionale italiano con 45 presenze e 11 gol, ha maturato esperienza in Serie A (164 partite, 31 reti e 15 assist) e in Champions League (17 presenze, 6 gol e 4 assist) tra Napoli e Atlético Madrid. Ha scelto la maglia numero 18.