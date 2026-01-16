Ad Adelaide, Tomas Machac e Ugo Humbert si sono guadagnati l'accesso alla finale dell'ATP 250, al termine di due semifinali intense e ricche di colpi di scena.

Machac rimonta Paul e conquista la finale ATP

Il ceco Tomas Machac ha superato Tommy Paul con il punteggio di 2‑6, 6‑3, 6‑3, ribaltando un inizio difficile e imponendosi con determinazione. Dopo aver annullato quattro palle break nel quarto game, Machac ha inanellato un parziale di cinque giochi consecutivi che gli ha permesso di prendere il controllo del match. Nel secondo set ha mantenuto il vantaggio fino al 6‑3, mentre nel terzo ha piazzato un break all'inizio e uno alla fine, chiudendo con un dritto incrociato in corsa.

Si tratta della sua terza finale ATP.

Humbert vince contro Davidovich Fokina al tie‑break

Ugo Humbert ha avuto la meglio su Alejandro Davidovich Fokina, numero uno del seeding, con il punteggio di 6‑3, 5‑7, 7‑6(4). Il francese ha iniziato forte, conquistando il primo set con un break nel sesto gioco. Lo spagnolo ha risposto aggiudicandosi il secondo parziale per 7-5. Nel terzo set, dopo un equilibrio prolungato, è stato il tie‑break a decidere la sfida, con Humbert abile a mantenere il controllo fino al 7‑6(4).

“È stato un grande match – ha dichiarato Humbert al termine dell’incontro – sono super felice di essere in finale qui”.

La finale: Machac contro Humbert

La finale vedrà dunque affrontarsi due giocatori separati da una sola posizione nel ranking ATP: Machac, numero 35, e Humbert, numero 36.

Per Machac è la terza finale in carriera, mentre per Humbert si tratta dell’undicesima, con sette titoli già conquistati.

Humbert ha raggiunto la finale dimostrando solidità mentale, soprattutto nel tie‑break decisivo.

Machac ha sottolineato la sua capacità di reagire dopo un avvio lento: “Ho iniziato molto lentamente, ma poi ho cercato di lottare e muovermi meglio, ed è andato tutto alla grande”.