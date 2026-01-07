Lorenzo Musetti ha iniziato il 2026 con una vittoria negli ottavi dell’ATP 250 di Hong Kong. Dopo aver perso il primo set al tie‑break, il tennista di Carrara ha rimontato l’argentino Tomas Martin Etcheverry vincendo 6‑7 (3) 6‑2 6‑4. Era atteso un quarto di finale contro il canadese Gabriel Diallo, ma l’eliminazione di quest’ultimo ha cambiato le carte in tavola.

Diallo eliminato, Musetti sfida Wong

Gabriel Diallo, testa di serie numero sei, è stato battuto da Chak Lam Coleman Wong, wild card locale, con il punteggio di 1‑6 7‑5 7‑5. Di conseguenza, Musetti affronterà Wong nei quarti di finale del torneo.

Il precedente favorevole a Hong Kong

Musetti ha già affrontato Wong proprio a Hong Kong nel 2024, imponendosi con il punteggio di 6‑4 7‑5. Questo precedente offre al tennista toscano un vantaggio psicologico in vista del prossimo incontro.

Le possibili sfide nel torneo

In caso di vittoria, Musetti potrebbe affrontare in semifinale uno tra Andrey Rublev (testa di serie numero tre) e Nuno Borges (numero otto). In finale, i nomi più accreditati sono Alexander Bublik (numero due), Karen Khachanov (numero quattro) o Alexandre Muller (numero sette).

Il torneo ATP 250 di Hong Kong

L’ATP 250 di Hong Kong si disputa al Victoria Park Tennis Stadium dal 5 all’11 gennaio 2026. Musetti è la testa di serie numero uno.

Wong ha beneficiato di una wild card per partecipare al torneo. Il tabellone prevede che, dopo i quarti, il percorso di Musetti possa incrociare giocatori di alto livello come Rublev, Borges, Bublik, Khachanov o Muller.