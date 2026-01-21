Ieri a Berlino, Audi ha presentato la nuova monoposto che segna il suo ingresso nel Mondiale di Formula 1 2026, un momento che sancisce una netta discontinuità rispetto al passato e l’avvio di una nuova avventura nel Circus.

Design e caratteristiche tecniche

La vettura, denominata R26, conferma la livrea già mostrata a novembre 2025: l’argento domina la parte anteriore e centrale, mentre dal cofano motore verso il posteriore emergono il rosso fluo e il nero. Il rosso caratterizza anche le pance e l’airbox, mentre il nero è presente sulle ali e sui deviatori di flusso dietro le ruote anteriori.

Dal punto di vista tecnico, la R26 adotta sospensioni push‑rod sia anteriori sia posteriori, una soluzione che, fatta eccezione per Cadillac, dovrebbe diventare lo standard strutturale per tutti i team nella stagione d’esordio. Questa configurazione, già testata nei primi chilometri in pista, punta a ottimizzare la correlazione tra dati del simulatore e prestazioni reali.

Piloti e direzione del progetto

A bordo della R26 ci saranno Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, la coppia già vista in Sauber nel 2025: un pilota solido e un talento emergente che potrebbero offrire un equilibrio interessante. Il progetto è coordinato da Mattia Binotto, figura centrale nella nuova avventura Audi in F1.

La presentazione si è svolta nella serata del 20 gennaio 2026 a Berlino, con la livrea ufficiale svelata in uno show che ha sottolineato l’intento di Audi di non essere una semplice comparsa nel Circus.

Il title sponsor Revolut e i quattro anelli sono stati messi in evidenza sull’alettone posteriore. Le novità regolamentari porteranno a un nuovo approccio.

L’evento è stato concepito come un’esperienza immersiva, con l’obiettivo di coinvolgere i fan già prima del debutto in pista. Il team, che eredita il progetto Sauber, si presenta con ambizioni chiare e una forte identità visiva.