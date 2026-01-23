In vista delle temperature elevate previste, con picchi tra i trentasette e i trentotto gradi, gli organizzatori degli Australian Open 2026 hanno deciso di anticipare di un'ora l'inizio dei match. L'obiettivo è limitare l'esposizione dei giocatori al caldo estremo. Il torneo si affida all'Extreme Heat Protocols (EHP), un sistema avanzato progettato per tutelare la salute degli atleti.

Come funziona il sistema di gestione del caldo

Il protocollo EHP si basa su quattro parametri ambientali fondamentali: temperatura dell'aria, calore radiante, umidità e velocità del vento.

A questi si aggiunge un'analisi dell'impatto del caldo sul corpo umano, valutando in particolare lo sforzo fisiologico necessario per mantenere stabile la temperatura corporea durante l'attività agonistica. Tutti questi fattori confluiscono nell'indice Heat Stress Scale (HSS), una scala di stress termico che va da uno a cinque. Al crescere del valore dell'HSS, corrispondono misure sempre più incisive per la tutela della salute dei giocatori.

Cooling break e sospensione degli incontri

Se l'HSS raggiunge il livello quattro, è previsto un cooling break di dieci minuti tra il secondo e il terzo set nei match femminili, e tra il terzo e il quarto set in quelli maschili. Nei match di doppio non sono previste interruzioni.

Se il valore dell'HSS arriva al livello massimo (cinque), l'arbitro può sospendere il gioco su tutti i campi, sia esterni che principali, al raggiungimento di un numero pari di game nel set in corso, oppure al termine di un tie-break. In questi casi, può essere chiuso il tetto retrattile degli impianti che ne sono dotati.

Monitoraggio e gestione delle eccezioni

Le misurazioni dell'HSS vengono effettuate continuamente durante tutta la giornata di gioco, comprese le fasi di qualificazione. Il protocollo prevede un'eccezione: nei match disputati con il tetto chiuso, non è previsto alcun cooling break se la copertura viene chiusa prima della fine del primo set (negli incontri al meglio dei tre) o del secondo set (in quelli al meglio dei cinque).