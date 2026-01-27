Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono stati invitati a rimuovere il braccialetto Whoop prima dei loro incontri agli Australian Open. Il dispositivo, un fitness tracker indossato al polso, monitora parametri biometrici come frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue, qualità del sonno, sforzo fisico e tempi di recupero. Sebbene sia ampiamente utilizzato dagli atleti professionisti per analizzare lo stato di forma e pianificare allenamenti e recupero, non influisce direttamente sulle prestazioni durante la partita.

Il divieto e le motivazioni

Tuttavia, agli Australian Open il braccialetto è stato vietato in quanto considerato potenzialmente in grado di trasmettere dati all’esterno del campo. Questa eventualità contrasta con le regole vigenti nei tornei del Grande Slam, che disciplinano il coaching e l’utilizzo di dispositivi durante le competizioni. La normativa mira a prevenire che informazioni biometriche possano essere lette dallo staff tecnico e utilizzate per fornire indicazioni tattiche durante il match.

Le dichiarazioni di Sinner e il contesto regolamentare

Jannik Sinner ha chiarito che il dispositivo è impiegato per raccogliere dati utili in fase di allenamento, e non per un monitoraggio in tempo reale durante la partita.

“I parametri monitorati, come frequenza cardiaca e calorie consumate, vengono valutati a posteriori e risultano particolarmente utili negli allenamenti, non in tempo reale durante una sfida ufficiale”, ha spiegato il tennista. Ha inoltre menzionato l’esistenza di strumenti alternativi, come alcuni sensori indossabili, ma li trova meno comodi. Nonostante ciò, Sinner ha ribadito la sua volontà di rispettare le regole, rinunciando all’uso del tracker.

Le regole degli Slam e le reazioni

Tennis Australia ha precisato che “attualmente, i dispositivi indossabili non sono ammessi nei tornei del Grande Slam. L’Australian Open è impegnato in discussioni in corso su come questa situazione potrebbe cambiare”.

I giocatori, tuttavia, sostengono che i dati raccolti non siano funzionali a decisioni immediate durante la partita, ma esclusivamente a successive analisi. La proibizione dei dispositivi Whoop agli Australian Open riflette una discrepanza tra le regole dei tornei del Grande Slam e quelle dell’ATP e della WTA, dove tali tracker sono solitamente consentiti. Il divieto è stato applicato anche ad altri atleti, sollevando critiche da parte di giocatori e addetti ai lavori, che auspicano una revisione delle regole per allineare i tornei maggiori al resto della stagione agonistica.