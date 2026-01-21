Nel corso della puntata odierna di TennisMania, Massimiliano Ambesi ha analizzato gli sviluppi del primo turno degli Australian Open 2026, sottolineando come l’eliminazione di João Fonseca abbia modificato in modo significativo il tabellone di Jannik Sinner e delineato un cammino complicato per Lorenzo Musetti.

Il ritiro di Gaston e la vittoria di Sinner

Ambesi ha iniziato la sua analisi ricordando che il primo turno si è concluso con la vittoria di Sinner su Hugo Gaston per 6‑2 6‑1, prima del ritiro del tennista francese. Ha evidenziato come, a questi livelli, i ritiri siano frequenti, diversamente dal passato, citando il caso di Gaston come possibile malore o problema fisico.

Fonseca fuori, tabellone più facile per Sinner

Il giornalista ha definito la sconfitta di Fonseca contro Eliot Spizzirri una sorpresa negativa: “A quanto si è visto, il brasiliano non si è presentato nella forma migliore. Oggettivamente lo vedo molto in ritardo rispetto agli altri. Questa sconfitta apre il tabellone dalla parte di Sinner. Peccato perché quella sfida l’avrei voluta vedere”. Ambesi ha evidenziato come Fonseca, pur avendo ottenuto risultati notevoli l’anno scorso, appaia ancora indietro nella preparazione atletica.

Musetti: un sorteggio fortunato, ma un percorso difficile

Riguardo a Lorenzo Musetti, Ambesi ha osservato che il tennista italiano ha avuto un sorteggio fortunato contro Collignon, ma ha criticato la sua prestazione, definendola poco convincente e caratterizzata da eccessive lamentele.

Ha aggiunto che il suo tabellone non è semplice: al secondo turno potrebbe affrontare Lorenzo Sonego, seguito da uno tra Stefanos Tsitsipas e Jakub Machac.

Il bilancio degli italiani agli Australian Open

Infine, Ambesi ha fatto il punto sulla presenza italiana nel torneo: “A parte la sconfitta di Cocciaretto abbiamo vissuto una giornata positiva. Siamo quasi al pareggio. Avevamo 11 italiani in tabellone e ora ce ne sono ancora 6”. Un bilancio che, secondo lui, conferma la solidità del movimento, pur con possibili imprevisti.

Come cambia il tabellone di Sinner

L’eliminazione di Fonseca – testa di serie numero ventotto – significa che Sinner non incontrerà teste di serie almeno fino agli ottavi di finale.

Il suo possibile avversario al terzo turno potrebbe essere Eliot Spizzirri, che ha sconfitto Fonseca, e successivamente un qualificato come Wu Yibing. Solo dagli ottavi in poi potrebbero arrivare sfide contro giocatori di alto livello come Karen Khachanov, Luciano Darderi, Ben Shelton o Novak Djokovic, con una possibile finale contro Carlos Alcaraz.