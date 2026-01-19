Francesco Maestrelli ha compiuto un'impresa notevole al suo esordio nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, superando il francese Terence Atmane in cinque set a Melbourne e realizzando un importante avanzamento nel ranking ATP.

Una maratona vincente

Proveniente dalle qualificazioni, il tennista pisano, 23 anni, ha affrontato il numero 64 del mondo con grande determinazione, prevalendo in una sfida durata tre ore e ventotto minuti con il punteggio di 6‑4, 3‑6, 6‑7(4), 6‑1, 6‑1. Una rimonta significativa, che ha messo in luce il suo carattere e la sua capacità di tenuta nei momenti cruciali.

La scalata nel ranking ATP

Grazie a questo successo, Maestrelli ha totalizzato cinquanta punti, salendo da 436 a 512 punti nella classifica ATP. Questo risultato lo colloca virtualmente al 111° posto, con la top‑100 ora a portata di mano: con un'ulteriore vittoria raggiungerebbe 562 punti (104°), mentre l'accesso agli ottavi lo porterebbe a 662 punti, equivalenti all'89° posizione virtuale.

Un debutto di valore

Il risultato assume ancora più rilevanza considerando che si tratta della prima partecipazione di Maestrelli a un torneo del Grande Slam. Il giovane tennista toscano ha dimostrato di saper gestire la pressione e di poter competere ad alto livello, aprendo prospettive interessanti per il resto della stagione.

I precedenti nel circuito Challenger

Prima di questo exploit, Maestrelli aveva già dato prova di crescita nel circuito Challenger. Nel novembre 2025, grazie alla vittoria a Bergamo, aveva raggiunto il suo miglior ranking, attestandosi al 138° posto ATP. Il 5 gennaio 2026 aveva poi toccato la 137° posizione, confermando una progressione costante.

Inoltre, l'ingresso nel tabellone principale degli Australian Open rappresenta un traguardo importante: in passato era arrivato vicino alla qualificazione agli US Open 2022 e al Roland Garros 2024, prima di riuscire a entrare nel main draw di uno Slam.