Daniil Medvedev ha ribadito con fermezza la sua posizione dopo aver raggiunto il terzo turno degli Australian Open: “Il posto in cui si nasce è importante: non cambio cittadinanza per la guerra”.

La dichiarazione nel contesto delle tensioni geopolitiche

La dichiarazione è giunta in conferenza stampa, sullo sfondo delle rinnovate polemiche legate al conflitto in Ucraina. In precedenza, la tennista ucraina Oleksandra Oliynikova aveva indossato una maglietta dedicata ai bambini uccisi nel conflitto, chiedendo l’esclusione dei tennisti russi e bielorussi dal circuito.

In risposta, Aryna Sabalenka, numero uno WTA e di nazionalità bielorussa, aveva dichiarato: “Ho già parlato più volte di questo, posso solo dire che anche io desidero la pace e se potessi fare qualcosa per ottenerla lo farei: di più, non posso dire, non parlo di politica”.

La posizione di Daniil Medvedev

Medvedev, numero undici al mondo, ha spiegato di comprendere e rispettare la scelta di chi ha cambiato nazionalità: “Capisco e rispetto al 100 per cento quella scelta – ha detto – è qualcosa che si può fare, soprattutto nello sport. Ma personalmente non ci ho mai pensato, perché credo che il luogo in cui si nasce sia importante. Ripeto, molti giocatori cambiano, e io sono loro amico. Sono amico di molti giocatori nello spogliatoio, quindi la scelta è loro”.

Nato a Mosca e residente a Montecarlo, Medvedev ha sottolineato che la sua decisione è personale e non intende influenzare quella altrui.

La scelta di mantenere la cittadinanza russa

Medvedev ha ribadito di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla cittadinanza russa, nonostante altri tennisti abbiano optato per un cambio di nazionalità in risposta al conflitto in Ucraina. Tra questi, Daria Kasatkina ha acquisito la cittadinanza australiana, mentre Anastasia Potapova ha ottenuto quella austriaca. Medvedev, vincitore dello US Open 2021, resta invece fermo nella sua scelta, pur rispettando quella degli altri.