A Melbourne, martedì 13 gennaio, Lorenzo Musetti ha affrontato Alexander Zverev in un match di esibizione valido per l’Opening Week degli Australian Open 2026. L’incontro, il secondo in programma, si è svolto alla Rod Laver Arena, un test importante in vista dell’inizio dello Slam.

Un primo set intenso

Il primo set è stato un duello serrato, conclusosi al tie‑break a favore di Zverev per 7‑6. Il punteggio riflette l’equilibrio in campo, con scambi prolungati e colpi di qualità da entrambe le parti. Dopo oltre un’ora di gioco, Zverev ha avuto la meglio, chiudendo il set con un ace.

Il ritiro di Musetti

Al termine del primo set, Musetti si è ritirato per un problema fisico. Le immagini hanno mostrato Zverev avvicinarsi al suo avversario per sincerarsi delle sue condizioni, mentre Musetti riceveva assistenza. La decisione è stata accolta con comprensione, considerando l’obiettivo principale dell’azzurro: arrivare in forma al via del torneo.

“Si è appena ritirato per un problemino fisico, che ha ribadito, lasciatelo in pace!” ha commentato la cronaca in diretta, sottolineando la delicatezza della situazione.

Verso gli Australian Open

Il match faceva parte dell’Opening Week, la settimana di esibizioni che precede l’inizio degli Australian Open, in programma dal 18 gennaio. Per Musetti, reduce da una finale in singolare e un titolo in doppio a Hong Kong, era un’occasione per testare la condizione fisica e mentale.

Il ritiro appare una scelta prudente in vista dell’impegno imminente. L’obiettivo resta quello di presentarsi al meglio per il tabellone principale, che prenderà il via tra pochi giorni.

L’Opening Week degli Australian Open è un evento promozionale che offre al pubblico la possibilità di vedere in campo i migliori giocatori del circuito. Tra i protagonisti di questa edizione figurano Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, impegnati in sfide di alto livello.

Martedì 13 gennaio era previsto il confronto tra Musetti e Zverev, seguito da altri match di rilievo nei giorni successivi, come il “Million Dollar 1 Point Slam” e gli incontri di Sinner e Alcaraz.