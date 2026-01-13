Jannik Sinner punta a un traguardo storico agli Australian Open: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a Melbourne. Un’impresa riuscita solo a pochissimi campioni nella storia del torneo.

I protagonisti

Il tennista italiano, campione in carica, punta a un tris di vittorie agli Australian Open, un risultato che lo affiancherebbe a figure leggendarie del tennis. Tra gli uomini, solo Jack Crawford (1931‑1933), Roy Emerson (1963‑1967) e Novak Djokovic (2011‑2013 e 2019‑2021) hanno vinto tre volte di seguito nel torneo maschile. Crawford vinse in un’epoca in cui pochi non australiani affrontavano il lungo viaggio, Emerson dominò negli anni Sessanta, mentre Djokovic ha realizzato due triplette nell’Era Open.

Quando e dove

La notizia è stata pubblicata il 13 gennaio 2026: Sinner punta al tris agli Australian Open, in programma a Melbourne. Il torneo si svolge ogni anno a Melbourne Park, su cemento, ed è il primo Slam della stagione.

Perché è importante

Vincere tre Australian Open di fila è un’impresa rara, riservata a pochi eletti. Il successo consoliderebbe la posizione di Sinner tra i grandi del tennis e lo inserirebbe in un ristretto novero di campioni capaci di dominare il torneo per più anni consecutivi.

La stagione di Sinner

Sinner è attualmente il favorito per il titolo 2026, dopo una stagione 2025 segnata da una controversia per doping e una squalifica di tre mesi. Ora, con la vicenda alle spalle, è tornato concentrato e fiducioso, forte di una stagione brillante culminata con la vittoria alle ATP Finals contro Carlos Alcaraz. Il confronto tra Sinner e Alcaraz, soprannominato “Sincaraz”, è considerato il duello più atteso del torneo, con la finale di Melbourne che potrebbe essere il loro primo scontro in uno Slam.