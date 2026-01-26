Mercoledì 28 gennaio, sulla Rod Laver Arena di Melbourne, Jannik Sinner, seconda testa di serie, affronterà l’americano Ben Shelton, ottava testa di serie, nei quarti di finale degli Australian Open 2026. L’ordine di gioco non è ancora stato definito: l’incontro potrebbe disputarsi nella sessione diurna, a partire dall’1.30 ora italiana oppure non prima delle 3.30, oppure nella sessione serale, non prima delle 9.00 o a seguire.

Visione dell’incontro: streaming e diretta testuale

Il match non sarà trasmesso in chiaro. La diretta streaming sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

OA Sport garantirà inoltre una diretta live testuale dell’incontro.

Attesa per l’ordine di gioco

L’attesa per conoscere l’orario preciso del match è alta, in quanto l’ordine di gioco verrà reso noto solo il giorno precedente. La possibilità di due fasce orarie diverse riflette la flessibilità del programma della giornata, che può subire variazioni in base alla durata degli incontri precedenti.

Contesto del torneo e precedenti

Gli Australian Open rappresentano il primo torneo del Grande Slam della stagione. Sinner, reduce da ottimi risultati, è tra i favoriti per la vittoria finale. Shelton, testa di serie numero otto, è un avversario di alto livello, ma l’italiano parte con i favori del pronostico. In passato, Sinner ha già affrontato Shelton in altre occasioni, ottenendo risultati positivi.