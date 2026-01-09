Stan Wawrinka parteciperà per la ventesima e ultima volta agli Australian Open, grazie a una wildcard. Nick Kyrgios, invece, ha annunciato che sarà presente solo nel torneo di doppio, a causa di problemi fisici.

Wawrinka: l’ultima apparizione a Melbourne

Lo svizzero, ex numero tre del mondo e ora al 156° posto del ranking, ha dichiarato: “Avere la possibilità di giocare l’Australian Open all’inizio del mio ultimo anno nel tour significa molto per me”. Proprio a Melbourne, Wawrinka ha vinto il primo dei suoi tre titoli del Grande Slam, nel 2014. Gli altri due successi sono arrivati al Roland Garros nel 2015 e agli US Open nel 2016.

Insieme ad Andy Murray, è uno dei due giocatori, al di fuori dei Big Three (Federer, Nadal e Djokovic), ad aver vinto tre Slam.

Kyrgios: pronto per il doppio

Nick Kyrgios, reduce da un lungo periodo di inattività per infortuni, ha spiegato di non essere pronto per affrontare match di singolare al meglio dei cinque set. “Dopo aver parlato con Tennis Australia, ho deciso di concentrarmi sul doppio per questo Australian Open”, ha scritto sui social. “Sono tornato in campo, ma i cinque set sono un’altra cosa e non sono ancora pronto. Questo torneo è importantissimo per me, ma preferisco lasciare il mio posto a chi è pronto a competere al meglio”. Kyrgios giocherà in doppio con l’amico e connazionale Thanasi Kokkinakis, con cui ha vinto il titolo nel 2022.

Altre wildcard assegnate

Gli australiani Jordan Thompson (n.113) e Chris O’Connell (n.114) hanno ricevuto le ultime due wild card per il tabellone principale del singolare maschile. Entrambi sono reduci da stagioni difficili, condizionate da diversi infortuni.

Wawrinka parteciperà per la ventesima volta al tabellone principale del singolare all’Australian Open. Nel torneo vanta 43 vittorie e 18 sconfitte, con almeno cinque quarti di finale raggiunti. Dal 2006 ha saltato una sola edizione e ha annunciato che il 2026 sarà la sua ultima stagione nel circuito.

Kyrgios ha subito una ricostruzione del polso e due interventi al ginocchio, e il suo ranking è sceso al 670° posto. Ha espresso la volontà di cedere il suo posto a chi è più in forma, con la speranza di tornare competitivo nel singolare in futuro.