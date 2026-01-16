La Serie A1 femminile riprende con il quindicesimo turno. Nel match serale di domenica alle 20.45, la Reyer Venezia affronterà Derthona. La capolista Famila Wuber Schio, reduce da tredici vittorie e zero sconfitte, sfiderà la RMB Brixia sabato alle ore 20. Roseto osserverà un turno di riposo.

Il programma del weekend

Il turno si aprirà sabato sera con la trasferta di Schio contro Brixia, un match che potrebbe consolidare il primato delle venete. Domenica alle 15 si terrà la sfida Broni–Sassari, con un piazzamento playoff in palio. Alle 18, Battipaglia ospiterà Geas Sesto San Giovanni, mentre Campobasso affronterà San Martino di Lupari con l'obiettivo di blindare il terzo posto.

A chiudere la giornata, alle 20.45, ci sarà la sfida tra Reyer Venezia e Derthona: le orogranata cercheranno di riscattare la sconfitta subita in Coppa Italia e di riprendere l'inseguimento a Schio.

Obiettivi e motivazioni

La Reyer Venezia affronterà la partita con la determinazione di riscattare la recente eliminazione in Coppa Italia, subita per mano di Derthona, e di rilanciarsi in campionato. Derthona, invece, cercherà di confermare la propria crescita e di mettere in difficoltà le padrone di casa. Schio, dal canto suo, punta a mantenere l'imbattibilità e ad allungare la striscia positiva.

La classifica

Attualmente, la classifica vede Schio al comando con 24 punti (dodici vittorie su dodici), seguita da Reyer Venezia con 20 punti (dieci vittorie e due sconfitte).

Derthona si trova al quarto posto con 14 punti (sette vittorie e cinque sconfitte), a pari merito con Geas Sesto San Giovanni, ma con una differenza canestri favorevole. Campobasso occupa la terza posizione con 18 punti.