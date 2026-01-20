Tommaso Giacomel ha conquistato due podi nella tappa maschile di Coppa del Mondo di biathlon in corso a Nove Město na Moravě, in Repubblica Ceca, sede della sesta tappa del circuito 2025‑26.

La località ceca è stata scelta per sostituire Anterselva, impegnata come sede delle gare olimpiche invernali del 2026. La Vysocina Arena, già teatro dei Mondiali 2013 e 2024, ospita nuovamente il massimo circuito, con un programma che prevede lo Short Individual giovedì, le gare miste sabato e la Mass Start domenica.

I successi di Giacomel in Repubblica Ceca

Tommaso Giacomel si distingue come uno degli atleti più performanti, avendo già ottenuto due piazzamenti tra i primi tre in questa tappa.

Questo risultato porta il suo totale stagionale a due podi individuali nella Coppa del Mondo maschile.

Nel dettaglio, i due podi italiani a Nove Město sono stati entrambi conquistati da Giacomel: due secondi posti, rispettivamente nella sprint e nell’inseguimento, entrambi ottenuti nel marzo 2025. In particolare, il 6 marzo 2025 ha chiuso secondo nella sprint (SP), mentre l’8 marzo 2025 ha replicato con un secondo posto nella pursuit (PU).

Il contesto delle gare e i precedenti italiani

In precedenza, l’unico altro podio maschile italiano in questa sede era stato quello di Lukas Hofer, terzo nella sprint dell’11 marzo 2021. Giacomel, con due podi in questa tappa, si conferma il migliore tra gli azzurri in attività.

La Vysocina Arena ha ospitato finora 29 gare maschili individuali di primo livello (3 individuali, 11 sprint, 10 inseguimenti, 5 mass start) e 9 gare miste (5 staffette a quartetti e 4 single mixed). Tra gli atleti più vincenti in assoluto su questo tracciato figura Johannes Thingnes Bø con dieci vittorie.

La continuità di rendimento di Giacomel

Giacomel ha dimostrato una notevole continuità di rendimento: nella stagione 2024‑25 aveva già collezionato cinque podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui la vittoria nella mass start di Ruhpolding e due terzi posti nella sprint e nell’inseguimento di Anterselva, oltre all’argento iridato nell’individuale ai Mondiali di Lenzerheide.

Questa serie di risultati ha consolidato la sua posizione tra i protagonisti del circuito internazionale, confermando il suo valore anche nella stagione in corso.