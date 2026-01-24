Nel pomeriggio di sabato 24 gennaio, a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, l’Italia ha schierato la sua formazione titolare nella staffetta mista di Coppa del Mondo di biathlon. La competizione si è trasformata in una vera e propria prova generale in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Anterselva.

La staffetta mista di Nove Mesto

La staffetta mista, in programma alle ore 15.10, ha visto al via il quartetto azzurro composto da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. La scelta dello staff tecnico è chiara: mettere in campo la formazione migliore per testare la condizione in vista dell’appuntamento olimpico di casa.

Condizione degli atleti e avversari

Nonostante le difficoltà riscontrate nelle gare individuali precedenti, soprattutto al poligono, gli azzurri hanno dimostrato ottima condizione sugli sci. La gara di oggi assume dunque un valore particolare, rappresentando “l’ultima volta che l’Italia si presenterà in Coppa del Mondo con questa formazione”, un’occasione per affinare la preparazione in vista di Anterselva.

La Francia, con una doppietta nelle individuali corte, si presenta come favorita, anche se non schiera la formazione titolare: Justine Braisaz è l’unica atleta presente tra i quattro saliti sul podio nei giorni scorsi. Altri avversari di rilievo sono Norvegia, Repubblica Ceca, Svezia, Germania, Finlandia, Svizzera e Austria, alcune con formazioni rimaneggiate.

Programma e copertura televisiva

La staffetta mista di Nove Mesto è in programma oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 15.10. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ ed Eurovision Sport, mentre Eurosport1 HD e DAZN trasmetteranno solo la staffetta mista. OA Sport offre una diretta testuale completa.

Verso i Giochi Olimpici

La tappa di Nove Mesto, sesta del circuito di Coppa del Mondo 2025‑2026, si svolge dal 19 al 25 gennaio ed è considerata una tappa di avvicinamento fondamentale ai Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026. La staffetta mista olimpica è in programma ad Anterselva domenica 8 febbraio alle ore 14.05.