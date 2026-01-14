Mercoledì 14 gennaio a Ruhpolding, in Germania, l’Italia torna protagonista nella Coppa del Mondo di biathlon con la staffetta femminile, schierando Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi. Le due stelle azzurre rientrano dopo il turno di riposo ad Oberhof.

La formazione azzurra

La formazione italiana prevede Hannah Auchentaller in apertura, seguita da Dorothea Wierer nella seconda frazione, Michela Carrara nella terza e Lisa Vittozzi a chiudere. Rebecca Passler, inizialmente convocata, è assente a causa dei postumi di un malanno stagionale.

Dettagli della competizione

La staffetta femminile, valida per la Coppa del Mondo 2025/2026, prenderà il via alle ore 14.30. Ogni atleta affronterà una frazione di sei chilometri con due passaggi al poligono (uno a terra e uno in piedi), disponendo di tre ricariche per serie; eventuali errori oltre le ricariche comporteranno giri di penalità. La posta in gioco è alta e l'Italia punta a un risultato di prestigio.

Preparazione e strategie

La scelta di far riposare Wierer e Vittozzi a Oberhof è stata strategica, volta a privilegiare un miniciclo di lavoro personalizzato in vista delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina. Wierer si è allenata a Lavazé dal 6 al 10 gennaio con il tecnico Pietro Dutto, mentre Vittozzi ha lavorato in Val Ridanna sotto la guida di Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato in totale undici atleti per la tappa di Ruhpolding, cinque donne e sei uomini.