La staffetta mista di biathlon figura nel calendario della tappa di Coppa del Mondo che si terrà a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. L'evento si svolgerà presso la Vysočina Arena, una sede di lunga tradizione per il biathlon a livello internazionale, e si configura come un momento cruciale della stagione agonistica, in preparazione degli imminenti appuntamenti di maggiore rilievo.

Programma della tappa di Nove Mesto

In base al calendario ufficiale, la competizione della staffetta mista è fissata per sabato 24 gennaio 2026. La stessa giornata ospiterà anche la single mixed relay, offrendo così ai sostenitori del biathlon due gare di notevole interesse.

La tappa ceca di Nove Mesto si svolgerà nell'arco di tempo compreso tra il 19 e il 25 gennaio e, per questa edizione, sostituisce temporaneamente la tradizionale tappa di Anterselva all'interno del circuito di Coppa del Mondo.

Formazioni delle squadre e copertura mediatica

Al momento, le formazioni delle squadre partecipanti, inclusa quella italiana, non sono state ancora ufficializzate. La gara vedrà comunque la partecipazione delle principali nazionali del circuito, con la presenza di atleti di altissimo livello. La copertura televisiva sarà assicurata da Discovery+ ed Eurovision Sport, mentre Eurosport1 HD e DAZN trasmetteranno la staffetta mista. È inoltre prevista una diretta testuale su diversi portali sportivi dedicati.

Test in vista dei grandi eventi

La tappa di Nove Mesto costituisce un banco di prova significativo per tutti i team. L'appuntamento è particolarmente importante in vista dei prossimi eventi internazionali, tra cui spiccano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le gare disputate nella località ceca sono frequentemente considerate un'occasione preziosa per valutare la condizione degli atleti e per affinare le strategie di squadra in vista delle competizioni future.