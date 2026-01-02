La nazionale italiana di biathlon si prepara per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con tre atleti che sembrano avere il posto assicurato: Tommaso Giacomel, tra gli uomini, e Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, tra le donne. A questi si aggiunge Lukas Hofer, considerato quasi certo della convocazione grazie alla sua esperienza e al suo rendimento costante.

I pilastri della squadra azzurra

Tommaso Giacomel è ormai un punto di riferimento per la squadra maschile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, entrambe vincitrici in Coppa del Mondo, hanno scelto di non partecipare alla tappa di Oberhof per concentrarsi sulla preparazione olimpica.

Anche Lukas Hofer, veterano sudtirolese, gode di una posizione di rilievo: il suo rendimento è solido e appare improbabile che altri atleti italiani possano superarlo entro la fine di gennaio.

Le selezioni e le prossime tappe

La composizione definitiva della squadra è ancora in fase di definizione. Le gare di gennaio, sia in Coppa del Mondo che in IBU Cup, saranno fondamentali per scegliere gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi. Le tappe decisive saranno Oberhof, Ruhpolding, Nove Mesto, Arber e Brezno‑Osrblie, dove diversi atleti, tra uomini e donne, si contenderanno i posti disponibili.

Preparazione e aspettative

La decisione di Wierer e Vittozzi di non gareggiare a Oberhof evidenzia l'importanza che viene data alla preparazione specifica per l'evento olimpico.

La quasi certezza della convocazione di Hofer dimostra la fiducia nei membri più esperti della squadra. Tuttavia, la competizione interna rimane aperta e le prestazioni nelle prossime settimane saranno determinanti per la composizione finale della squadra italiana.

Quote olimpiche e partecipazione

L'Italia ha ottenuto cinque pass olimpici sia nel settore maschile che in quello femminile, grazie ai risultati nella Nations Cup maschile e nella Coppa del Mondo femminile 2024‑2025. Questo significa che potrà schierare un totale di dieci atleti e partecipare a tutte le staffette (maschile, femminile e mista). Nelle gare individuali e sprint, ogni nazione potrà schierare un massimo di quattro atleti, mentre nella mass start potranno partecipare più di quattro italiani, a condizione che abbiano ottenuto risultati di rilievo nelle gare precedenti o che rientrino tra i primi quindici della classifica generale di Coppa del Mondo.