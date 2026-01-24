Ormai è impossibile non notare l’invasione delle automobili cinesi sulle nostre strade. Ma ora, la Cina sta dirigendo la sua attenzione anche verso un altro settore in forte crescita: quello delle biciclette. Secondo quanto emerso alla fiera del ciclismo Velofollies, i tempi in cui il Made in China era sinonimo di prodotti scadenti sono definitivamente cambiati. Durante un incontro a Velofollies, Bart Vandermaelen, giornalista della rivista di settore Grinta, ha condiviso pensieri interessanti sulla rapida evoluzione del mercato cinese delle bici.

'Fondamentale valutare ogni prodotto'

"Ogni anno, stilando la nostra top 3 delle migliori bici da corsa, riserviamo anche un premio della giuria a un modello che, pur non raggiungendo il podio, merita comunque attenzione", ha dichiarato Vandermaelen. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la Incolor Speedster, una bicicletta cinese che ha conquistato il premio della giuria.

La Incolor Speedster si è distinta per il suo peso estremamente contenuto di soli 6,7 chilogrammi. "Avrebbe potuto essere ancora più leggera", ha aggiunto Vandermaelen, sottolineando così il potenziale innovativo dei produttori cinesi. Questo modello è un chiaro esempio di come la Cina stia evolvendo nella produzione di biciclette di alta qualità, grazie anche all’inserimento di componenti di elevata performance.

Negli anni passati, la qualità delle biciclette cinesi era spesso oggetto di scherno e critica. Tuttavia, secondo Vandermaelen, questo pregiudizio è ormai superato. "Esiste ancora la ‘spazzatura’ cinese, dunque è fondamentale valutare i prodotti con attenzione. Ma ci sono chiaramente aziende che producono materiali di alta qualità", ha precisato il giornalista.

Stanno arrivando i brand cinesi

La differenza tra le biciclette di bassa e alta qualità sta diventando sempre più marcata, rendendo necessario un approccio più critico nei confronti delle offerte cinesi. Questa evoluzione non è casuale. Per anni, l’industria ciclistica globale ha visto la Cina operare principalmente come fornitore, realizzando biciclette per marchi occidentali senza mai sviluppare i propri brand.

Adesso, però, le cose stanno cambiando.

"Lì si produceva già tutto, ma quello che mancava erano i marchi cinesi capaci di entrare nel mercato europeo. Ora, questo processo è avviato e crediamo sarà molto fruttuoso per il settore delle biciclette", ha spiegato Vandermaelen.

Il giudizio positivo su marchi poco conosciuti come Incolor è il segno di un cambiamento più ampio nel panorama ciclistico. Lo stesso accade nel settore automotive, dove i produttori cinesi stanno iniziando a guadagnare spazio sui mercati internazionali grazie a un aumento della qualità e dell'innovazione. In conclusione, l'emergere delle biciclette cinesi di alta qualità rappresenta non solo un'opportunità commerciale, ma anche un segnale di un cambiamento culturale.

La percezione di prodotti cinesi sta evolvendo, e con essa l'interesse dei consumatori europei. Mentre la competizione cresce, è probabile che assisteremo a un’espansione continua di marchi cinesi nel mercato del ciclismo, con un ventaglio di opzioni che promette di arricchire ulteriormente la nostra esperienza di ciclismo. I tempi sono cambiati e per molti, il futuro delle biciclette potrebbe essere colorato di rosso e oro.