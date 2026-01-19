L’Italia, campione del mondo in carica per due edizioni consecutive, affronterà il Giappone nel turno preliminare della Billie Jean King Cup 2026. La sfida, in programma tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, si disputerà in Italia, grazie al vantaggio di essere testa di serie e detentrice del titolo.

Sorteggio e formula della sfida

Il sorteggio, svoltosi negli uffici dell’ITF a Londra, ha definito gli accoppiamenti delle sette sfide che determineranno le partecipanti alle Finals di Shenzhen, previste per settembre, con la Cina già qualificata come paese ospitante.

Le azzurre, guidate da Tathiana Garbin, potranno scegliere la sede e la superficie di gioco per il confronto.

Il programma prevede due singolari nella prima giornata (venerdì 10 aprile), mentre il secondo giorno inizierà con un doppio, seguito eventualmente da uno o due singolari, in linea con il nuovo format della competizione che ricorda quello della Coppa Davis.

Naomi Osaka in campo?

Resta da capire se tra le fila del Giappone ci sarà Naomi Osaka, quattro volte campionessa Slam, la cui partecipazione alla Billie Jean King Cup è stata finora sporadica.

Precedenti e statistiche

L’Italia ha già affrontato il Giappone in una sola occasione, nei quarti delle Finals del 2024 a Malaga, vincendo 2‑1 grazie a un doppio decisivo dopo aver pareggiato la sfida nei singolari. L’Italia ha vinto la BJK Cup nel 2024 e nel 2025, confermandosi una delle nazioni più vincenti nella storia della competizione.