Il Bologna ha ripreso gli allenamenti in vista del recupero della sfida contro l’Hellas Verona, in programma giovedì. Arrivano una buona e una cattiva notizia per la squadra.

Rientra Skorupski

La nota più positiva è il ritorno in gruppo del portiere Łukasz Skorupski, assente da un periodo. Il suo rientro rappresenta un rinforzo importante, soprattutto in vista dei prossimi impegni.

Stop per Lucumì

La notizia meno buona riguarda Jhon Lucumì, uscito per un risentimento muscolare alla coscia destra durante la partita contro il Como. Gli esami hanno evidenziato “una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3‑4 settimane”.

In difesa restano a disposizione Heggem, Vitik e Casale. Con il mercato aperto, si valuta l’inserimento di un nuovo centrale. Bernardeschi prosegue gli allenamenti differenziati dopo l’operazione alla spalla.

Le prospettive

Il rientro di Skorupski è importante, visto che il Bologna deve fare i conti con l’assenza di Lucumì, uno dei pilastri della difesa. Lo stop di 3‑4 settimane per il colombiano implica che sarà indisponibile per circa un mese. In questo periodo, la squadra dovrà fare affidamento sulle alternative interne e valutare eventuali interventi sul mercato.

L'infortunio nel dettaglio

Lucumì è stato costretto a uscire al ventiseiesimo minuto della partita contro il Como per un problema muscolare dietro la coscia, e al suo posto è subentrato Vitik.

L’infortunio ha destato preoccupazione, ma gli esami hanno confermato una lesione di basso grado, con tempi di recupero stimati tra le tre e le quattro settimane. Skorupski è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere disponibile già per il recupero contro il Verona o per la ventunesima giornata di campionato.