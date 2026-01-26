Domani a Bolzano, Robert Oberrauch, storico difensore dell’Hockey Club Bolzano e simbolo dello sport locale, accenderà il braciere olimpico in occasione del passaggio della fiaccola dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026.

Chi è Robert Oberrauch e il contesto dell’evento

Robert Oberrauch, nato a Bolzano, è stato un punto di riferimento dell’Hockey Club Bolzano, con cui ha conquistato otto scudetti e due Alpenliga. Ha inoltre rappresentato l’Italia in tre edizioni dei Giochi Olimpici invernali: Albertville 1992, Lillehammer 1994 e Nagano 1998. Domani, nella tappa bolzanina del viaggio della fiamma, Oberrauch sarà tra i tedofori e avrà l’onore di accendere il braciere in piazza Walther, un momento previsto per le ore 19.30.

Il viaggio della fiamma e il significato della tappa bolzanina

La fiaccola olimpica, accesa a Olimpia il 26 novembre 2025, attraverserà l’Italia fino alla cerimonia d’apertura dei Giochi, fissata per il 6 febbraio 2026 allo stadio Meazza di Milano. Il 27 gennaio sarà la volta dell’Alto Adige: dopo aver toccato Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco, Villabassa, Rasun e Bressanone, la fiamma giungerà a Bolzano. Qui sarà accolta da 37 tedofori, tra cui spicca la figura di Oberrauch.

Un momento simbolico per Bolzano

L’accensione del braciere in piazza Walther rappresenterà un momento di forte valore simbolico, capace di unire sport, cultura e comunità. La tappa di Bolzano, con la partecipazione di una figura sportiva locale di spicco come Oberrauch, rafforza ulteriormente il legame tra la comunità e i Giochi Olimpici Invernali.

La scelta di affidare l’accensione del braciere a un atleta che è diventato un simbolo dello sport bolzanino sottolinea, inoltre, l’importanza del territorio nel contesto nazionale dell’evento.

Il significato della staffetta e del braciere

Il viaggio della fiamma olimpica è un rito consolidato che unisce idealmente tutte le regioni italiane, celebrando i valori universali di pace, unità e partecipazione. Questo percorso simbolico culmina con l’accensione del braciere, che dà ufficialmente il via alla competizione. La staffetta della fiaccola, con le sue tappe nelle diverse città, porta con sé l’energia e l’entusiasmo degli atleti e delle comunità locali, creando un ponte tra il passato, il presente e il futuro dei Giochi Olimpici.