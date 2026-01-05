Daria Kasatkina ha esordito in Australia con la nuova maglia nazionale, ma il suo debutto al Brisbane International si è concluso con una sconfitta al primo turno contro Anastasia Potapova.

L'esordio australiano

La tennista, ex numero otto del ranking WTA e attualmente numero quaranta, ha perso in tre set contro Potapova, anch’essa originaria della Russia ma ora rappresentante dell’Austria. Il match si è svolto domenica a Brisbane, nel contesto del torneo WTA 500, e ha segnato il primo impegno ufficiale di Kasatkina con i colori dell’Australia, dopo il cambio di nazionalità avvenuto lo scorso marzo.

Emozioni contrastanti

“Entrando in campo, con questi incoraggiamenti e tutto il resto, ho quasi pianto”, ha confessato Kasatkina al termine dell’incontro. “Volevo così tanto vincere, ho sentito questa energia extra a fine partita, ma purtroppo non ci sono riuscita”. Le emozioni erano palpabili: la pressione di rappresentare il nuovo paese e la voglia di riscatto dopo una stagione 2025 interrotta per motivi mentali ed emotivi, hanno reso il debutto particolarmente intenso.

La tennista aveva infatti sospeso la sua stagione lo scorso anno, dichiarandosi “mentalmente ed emotivamente a un punto di rottura”. Il ritorno in campo, dunque, era atteso con grande trepidazione, ma anche con un carico emotivo non indifferente.

Una partita emotivamente complessa

Kasatkina ha vissuto un momento emotivamente complesso durante il match, con il pubblico che l’ha sostenuta calorosamente e lei stessa che ha ammesso di aver trattenuto le lacrime. La sua avversaria, Potapova, ha rappresentato un ulteriore elemento di tensione, essendo anch’essa una ex russa ora in campo per un’altra nazione.

Il debutto è durato oltre due ore e mezza, con Kasatkina che ha mostrato determinazione nel recuperare nel terzo set, ma è stata tradita da sedici doppi falli, molti dei quali nei momenti decisivi. “Ho sentito la pressione”, ha aggiunto, sottolineando quanto fosse importante per lei rappresentare l’Australia. “Voglio ripagare il paese”, ha concluso, riconoscendo il sostegno del pubblico come un elemento di conforto più che un’aspettativa di vittoria.

Il match ha dunque rappresentato un momento di svolta emotiva per Kasatkina, tra il desiderio di affermazione e la consapevolezza del percorso interiore ancora in corso.