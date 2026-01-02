In vista dell'anticipo della diciottesima giornata di Serie A tra Cagliari e Milan, Massimiliano Allegri ha presentato la sfida, definendola “complicata”. Serviranno equilibrio e concentrazione per compiere un altro “passettino in avanti” verso l’obiettivo Champions League.

Le condizioni dei giocatori

Allegri ha confermato il recupero di Gabbia, che sarà in panchina, e di Leão, “completamente ristabilito”, anche se fermo da un mese. Sarà valutato il suo impiego in campo. Nkunku non sarà disponibile per un problema alla caviglia, mentre Pulisic ha svolto un lavoro differenziato e la sua presenza è in dubbio.

Pavlovic è stato convocato nonostante un attacco febbrile: “Se domani c’è giocherà lui, altrimenti giocherà qualcun altro”. Fullkrug, nuovo acquisto, sarà a disposizione e partirà dalla panchina.

L'approccio alla partita

L'allenatore rossonero ha fissato gli obiettivi: “Non ci sono sogni, ci sono obiettivi: bisogna rimanere con i piedi per terra. Ci sono cinque squadre che lottano per quattro posti e dietro altre che possono rientrare”. Ha poi sottolineato la difficoltà della gara: “Vincere è sempre difficile, soprattutto a Cagliari, un campo complicato. Dobbiamo rimanere in partita per 100 minuti, soprattutto a livello mentale”.

Allegri ha ribadito l’importanza di qualificarsi alla prossima Champions League: “L’importante è arrivare a giugno e fare il massimo.

Il Milan deve giocare tutti gli anni la Champions, quindi stare nelle prime quattro. Bisogna avere l’ambizione di fare il massimo: solo così puoi ottenere il massimo. Se arriveremo quarti vorrà dire che avremo meritato di essere quarti”.

Le probabili formazioni

Il Cagliari dovrebbe schierarsi con un 3‑5‑2: Caprile tra i pali, Zappa, Deiola e Luperto in difesa; Palestra, Adopo, Prati, Deiola e Idrissi a centrocampo; Kilicsoy e Gaetano in attacco. Il Milan dovrebbe rispondere con un 3‑5‑2: Maignan in porta; Tomori, De Winter e Pavlovic in difesa; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot e Bartesaghi a centrocampo; Loftus‑Cheek e Leão in attacco.