Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha presentato la sfida contro la Fiorentina, sottolineando la necessità di una prestazione senza sbavature. Alla vigilia del match in programma allo stadio Artemio Franchi, il tecnico ha richiamato la squadra a mantenere lucidità e determinazione.

La vigilia secondo Pisacane

Pisacane ha evidenziato che, nonostante la classifica possa far apparire la partita uno scontro diretto per la salvezza, “la realtà è un’altra”. Ha spiegato che la Fiorentina è “una squadra forte con una rosa allestita per le prime posizioni”, capace di sostituire elementi importanti con altri altrettanto validi.

Ha inoltre aggiunto che la squadra viola sta attraversando un momento emotivamente delicato, segnato dal lutto per la scomparsa del loro numero uno. In questo contesto, ha affermato, “noi dobbiamo fare una gara impeccabile”.

Riguardo all’entusiasmo suscitato dalla vittoria contro la Juventus, Pisacane ha invitato alla cautela: “Così come dopo la partita con il Genoa era giusto non deprimersi, così dopo la vittoria con la Juve non dobbiamo esaltarci troppo. Bisogna trovare il giusto equilibrio”. Ha aggiunto che le statistiche di quella partita erano sfavorevoli al Cagliari, ma che “quelle statistiche non rendono conto di un percorso che noi abbiamo ben chiaro per il raggiungimento del nostro obiettivo.

Andiamo avanti consapevoli che ogni partita è una battaglia”.

Sulla formazione, il tecnico ha mantenuto un profilo prudente. In teoria, “quando si vince vuol dire che tutto ha funzionato bene e che quindi sarebbe meglio non toccare niente. Ma è anche vero che ogni partita fa storia a sé e ci potrebbe essere bisogno di qualche accorgimento che consenta alla squadra di avere dei vantaggi”.

Mercato, rientri e contesto

Pisacane ha accolto con favore il ritorno di Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana: “Sono tornati a casa e hanno portato entusiasmo – ha detto – sono due giocatori che possono inserirsi subito e che hanno alzato il livello degli allenamenti perché sono due giocatori importanti. Abbiamo due frecce dell’arco in più”.

Sul mercato, ha chiarito che la linea del club è quella di aggiungere “tasselli funzionali a ciò che già abbiamo, non quella di portare elementi che stravolgano la squadra. Siamo vigili sul mercato. Se dovesse andare via qualcuno sicuramente sarà rimpiazzato. Prati? Oggi è un giocatore che parte a Firenze e fa parte del progetto. Poi nel mercato è vero che tutto può succedere”.

Infine, un pensiero al maltempo che ha colpito la Sardegna: “Vicinissimo alla Sardegna in questo momento così difficile, ma è una terra che conosco bene: saprà rialzarsi”.

In conferenza stampa, Pisacane ha ribadito che la Fiorentina è stata costruita per competere in alto e che, nonostante la classifica, non considera la gara uno scontro diretto.

Ha sottolineato che i nuovi arrivi hanno alzato il tasso tecnico e che la squadra è in fiducia. Ha definito la partita “importante per vari motivi” e ha ribadito la necessità di una prestazione “assolutamente impeccabile” per affrontare un avversario forte e motivato.