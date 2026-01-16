Cagliari e il suo golfo saranno teatro, dal 21 al 24 maggio, delle regate preliminari della 38ª America’s Cup, che si disputeranno con gli AC40 monotipo foiling. La conferma è arrivata dalla Regione Sardegna, con l’annuncio dell’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, durante la presentazione dell’evento. Presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, mentre il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto in videocollegamento.

I team in gara e le imbarcazioni

Le regate preliminari vedranno sfidarsi cinque team di prestigio: Luna Rossa, i detentori del titolo Team New Zealand, Alinghi (Svizzera), Athena (Gran Bretagna) e K‑Challenge (Francia). Ogni squadra schiererà due imbarcazioni AC40, una delle quali sarà riservata a equipaggi femminili e a giovani velisti. Un’occasione unica per mettere in mostra i talenti emergenti.

Investimenti e benefici economici

«Per noi è stato un mezzo miracolo, non solo portare questo grande evento a Cagliari, ma anche mantenere riservata la notizia durante otto mesi di trattative complesse», ha sottolineato Franco Cuccureddu. La Regione ha investito 7 milioni di euro nell’evento, prevedendo una ricaduta economica diretta di circa 50 milioni.

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha evidenziato come l’evento rappresenti non solo una vetrina internazionale, ma anche una concreta opportunità economica: «Non è solo visibilità, non è solo far parte di un circuito unico al mondo, ma è anche economia, grazie alle squadre e ai numerosi appassionati che arriveranno, generando benefici per Cagliari e per tutta la Sardegna».

Il ritorno della grande vela in Sardegna

È la prima volta che la Sardegna ospita una tappa preliminare dell’America’s Cup, evento che culminerà con le regate della Louis Vuitton Cup, in programma la prossima primavera a Napoli. Questa iniziativa segna il ritorno della grande vela nell’isola, dopo alcuni tentativi non andati a buon fine nel 2020 e nel 2023. Un nuovo capitolo per lo sport sardo.