L’Italia si prepara a un esordio di fuoco agli Europei 2026 di calcio a 5. Sabato 24 gennaio, alle ore 14:30, la squadra guidata dal commissario tecnico Salvo Samperi affronterà a Lubiana il Portogallo, detentore del titolo, nella prima giornata del Gruppo D.

La sfida contro il Portogallo

La partita si disputerà presso la Stozice Arena di Lubiana, in Slovenia. Per affrontare il collettivo lusitano, la Nazionale italiana dovrà dimostrare “organizzazione, testa, cuore e volontà di non vivere i 40 minuti di gioco con passività”. L’obiettivo dichiarato è “cercare almeno di fare un punto” per avvicinarsi al passaggio del turno e alla qualificazione per i quarti di finale.

Dove seguire la partita

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva, ma sarà possibile seguirlo in streaming sulla piattaforma RaiPlay Sport 1. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dell’evento.

Il calendario del Gruppo D prevede per l’Italia altri due impegni sempre a Lubiana: martedì 27 gennaio alle ore 20:30 contro la Polonia e giovedì 29 gennaio, sempre alle 20:30, contro l’Ungheria.

Contesto del torneo

Gli Europei 2026 di calcio a 5 si svolgeranno dal 21 gennaio al 7 febbraio, con sedi in Lettonia, Lituania e Slovenia. La fase a gironi si terrà in tre città: Riga, Kaunas e Lubiana. Tutte le partite dell’Italia si disputeranno nella capitale slovena, che ospiterà anche semifinali e finali.

Il torneo vedrà la partecipazione di sedici nazionali, suddivise in quattro gironi. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta, composta da quarti di finale, semifinali e finali.

Per i tifosi italiani, tutte le gare della Nazionale saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay. Le altre partite del torneo saranno disponibili gratuitamente su uefa.tv.