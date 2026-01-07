Matteo Guendouzi è vicino a lasciare la Lazio per trasferirsi in Turchia, dove vestirà la maglia del Fenerbahçe. Il centrocampista francese, convocato per la partita contro la Fiorentina, sembra destinato a lasciare la Capitale. L'accordo tra i due club è quasi definitivo e prevede un'operazione da circa trenta milioni di euro, inclusi i bonus.

I dettagli dell'accordo

L'intesa tra Lazio e Fenerbahçe è stata definita: l'operazione si aggira intorno ai trenta milioni di euro, bonus inclusi. Guendouzi, pur essendo stato convocato per la sfida contro la Fiorentina, si prepara a salutare la squadra biancoceleste.

L'accordo è arrivato dopo una fase di trattative serrate e rappresenta un passo decisivo verso il trasferimento.

Tempi e retroscena

Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi dopo la partita contro la Fiorentina. Guendouzi lascerà Roma per iniziare la sua nuova esperienza in Turchia. La Lazio, nel frattempo, attende l'arrivo di Ratkov dal Salisburgo. L'attaccante dovrebbe sostenere le visite mediche nella giornata di domani.

L'accordo tra Lazio e Fenerbahçe prevede una parte fissa di ventotto milioni di euro più due di bonus, per un totale di trenta milioni. Il trasferimento è stato definito dopo che il club turco ha rilanciato l'offerta, convincendo la società capitolina a dare il via libera. Guendouzi raggiungerà Istanbul subito dopo la gara contro il Verona, in programma domenica undici gennaio. Con la Lazio ha collezionato circa ottantacinque presenze e segnato cinque reti.