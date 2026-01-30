L’Inter continua a monitorare la situazione di Moussa Diaby, attualmente all’Al-Ittihad, come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Tuttavia, al momento non risultano sviluppi concreti o accordi definitivi tra le parti. Il club nerazzurro resta vigile sul mercato, valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Inter e la pista Diaby

L’Inter sta seguendo Moussa Diaby, ma non emergono dettagli su trattative avanzate o intese raggiunte con il giocatore o con il club saudita. La società milanese mantiene l’attenzione su vari profili per il ruolo di esterno offensivo, senza che al momento si registrino passi decisivi.

Nel frattempo, il club valuta anche altre possibili operazioni in entrata e in uscita, in attesa di eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Napoli e Roma su Sulemana

Napoli e Roma sono interessate a Kamaldeen Sulemana, esterno offensivo attualmente in forza al Southampton. Le due società italiane stanno valutando la possibilità di inserirsi nella corsa al giocatore, che rappresenta un profilo giovane e di prospettiva per il reparto avanzato.

Al momento, non risultano trattative avanzate o accordi definitivi tra le parti. Le società stanno sondando il terreno per capire la fattibilità dell’operazione e le condizioni richieste dal club inglese.

Situazione in evoluzione

Il mercato resta aperto a possibili sviluppi, con Inter, Napoli e Roma attente alle opportunità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. Le trattative per Diaby e Sulemana sono al momento in fase di valutazione, senza che si registrino accordi ufficiali o imminenti.